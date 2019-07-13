Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yenidoğanlarda görülen çarpık ayak probleminin hamileliğin ortalama 16’ncı haftasından itibaren görüntülenebildiğini belirten Prof. Dr. Marangoz “Hamilelikte fark edilmese bile hemen doğum sonrasında teşhis konulabiliyor. Ayaktaki eğrilik haftalık olarak yapılan esnetmeler ve alçılamalarla tedavi edilebiliyor. Belirli bir safhaya geldikten sonra da ufak bir cerrahi girişimle düzeltmeyi tamamlıyoruz. Bu düzeltmeden sonra çocuk 4-5 yaşına gelene kadar belirli sürelerle özel bir ayakkabı giyiyor” dedi.