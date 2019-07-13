Yenidoğanlarda görülen çarpık ayak probleminin hamileliğin ortalama 16’ncı haftasından itibaren görüntülenebildiğini belirten Prof. Dr. Marangoz “Hamilelikte fark edilmese bile hemen doğum sonrasında teşhis konulabiliyor. Ayaktaki eğrilik haftalık olarak yapılan esnetmeler ve alçılamalarla tedavi edilebiliyor. Belirli bir safhaya geldikten sonra da ufak bir cerrahi girişimle düzeltmeyi tamamlıyoruz. Bu düzeltmeden sonra çocuk 4-5 yaşına gelene kadar belirli sürelerle özel bir ayakkabı giyiyor” dedi.
Bin bebekten biri çarpık ayakla doğuyor
13.07.2019 - 05:48 | Son Güncelleme: 13.07.2019 - 05:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Genetik bir problem yüzünden her bin çocuktan birinin çarpık ayak denilen sağlık problemi ile dünyaya geldiğini söyleyen Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Salih Marangoz, hamilelikte yapılan görüntüleme taramalarının önemine işaret etti.
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636727 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/636727.aspx
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