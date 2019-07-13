Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaz aylarında sıvı ihtiyacının karşılanacağı en önemli içeceklerden birinin geleneksel Türk içeceği ayran olduğunu söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayça Yılmaz Kaya “Yaz aylarında sıcağın etkisiyle terle kaybettiğimiz suyun yanında potasyum gibi bazı mineralleri yerine koymak ve dengeli beslenmek için ayran tüketimi önemlidir. Yazın bol bol ayran için” dedi. Yoğurt ve ayranın probiyotik içeren ürünler olduğunu anlatan Kaya “Yoğurdun mayalanmasını sağlayan bakteri bağırsaklarımızdaki florayı etkileyerek sağlığımız için faydalı etkiler meydana getirir. Bağışıklık sisteminin güçlenmesi sağlar, içerdiği kalsiyumla sadece kemik ve dişler için değil, içeriğindeki magnezyum ve potasyumdan dolayı kas fonksiyonları ve sinir iletimleri için de önemlidir” diye konuştu.