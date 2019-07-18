Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Diyabetik ayak yarasının gelişmesinin en önemli sebebinin nöropati denilen sinir hasarı olduğunu söyleyen Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Derya Yapar, bu hasar sebebiyle hastalarda hissizlik geliştiğini belirterek “Hastalar, ayağında gelişen nasır ya da yaraların acısını, ağrısını hissetmeyebilir. Görme bozukluklarını da eklersek bu tür yaralar hem hissedilmemesinden hem de görememekten dolayı daha da büyüyerek tedavisi daha zor hâle gelir. Buna ek olarak damarlarda da harabiyet gelişebilir ancak ikisinin birlikte görülmesi durumunda diyabetik ayak yaralarının ayrı bir şekilde tedavi edilmesi gerekir” diye açıkladı.