Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diş ağrısı yediden yetmişe herkesin bazı zamanlarda muzdarip olduğu sancılı süreçlerdendir. Bu nedenle vatandaşlar sık sık, "Diş eti neden kanar? Diş çürüğünün zararları neler? Diş ağrısı nasıl geçer? Diş ağrısı evde tedavi yöntemleri neler?" gibi soruları internette aratıyor. İşte diş sağlığıyla alakalı soruların cevapları haberimizde...

DİŞ AĞRISINA NE İYİ GELİR VE NASIL GEÇER

Şiddetli çürük diş ağrısı özellikle geceleri başlar. Çünkü hormonsal değişiklikler ile damar içi basıncın artması ve damarsal genişlemeler, geceleri ağrıyı daha şiddetli hissetmemize sebep olabilir.

Gece yapılacak çözümler medikal bir ilaç alarak en yakın bir diş hekimine gitmektir. Diş hekimine gidemiyorsak çürük diş ağrısı çektiğimiz bölgeye kesinlikle kolonya, alkol vb. şeyler sürmemeliyiz. Çünkü bunlar diş etini tahrişe sebep olarak ikinci bir ağrıya daha neden olabilir. Bunun yerine medikal bir ilaç alarak ağrıyı dindirip sabah hemen diş hekimi kontrolüne gitmeliyiz. Diş hekimi, kanal tedavisi yaparak ağrımızı rahatlatıp ve gerekli müdahaleyi yaparak diş ağrınıza son verecektir.

DİŞ AĞRISI İÇİN EVDE TEDAVİ YÖNTEMLERİ



1 - Diş ağrısını gidermek için ilk olarak dişlerinizi fırçalamayı deneyin. Fırçalama, çürüğe sıkışmış ve ağrıya neden olan besinleri uzaklaştırmaya yardımcı olur. Dişlerin diş ipi ile temizlenmesi ve fırçalanması ağrının azalmasına neden olur.

2 - Sirkeli su ve tuzlu su gargarası diş ağrılarına iyi gelen bir başka çözüm yoludur. Bu yöntem ile diş, bakterilerden temizlenir ve şişlikleri azaltır. Sirkeli su ve tuzlu gargarası, diş eti ve açık diş çürüklerine karşı dezenfektan etkisi yapar.

3 - Diş ağrısı özellikle gece vakti geldiği vakit bizi zor durumda bırakır. Uzun süre devam eden böyle bir diş ağrısı, bizi uykusuz bırakır. Bu durumda yüksek bir yastık kullanmak iyi bir çözüm olabilir. Bu durumda kan basıncının yatar pozisyonda iken başa vurması ve çene bölgesinin sızlaması bir nevi önlenmiş olur.



4 - Karanfil yağı veya kuru karanfil yüzyıllardır enfeksiyonu tedavi etmede kullanılır. Diş ağrısına iyi gelen karanfil yağı anestezik ve antiseptik özelliklere sahiptir. Eugenol denilen güçlü bir madde içerir. Bakteri öldürmeye yarayan bu madde diş macunlarında da vardır. Kuru karanfil ağrıyan bölgeye konup bekletilirse o bölgeyi uyuşturarak ağrı hissini azaltır. Ayrıca antibakteriyel özelliğinden dolayı çürük dişin çevresindeki zararlı bakterilere etki eder.

5 - Buz uygulaması: Diş ağrısının olduğu bölgeye uygulanan buz kompresi geçici olarak ağrıyı hafifletir. Bunun için buzu, ağrıyan bölgeye, dışarıdan ve bir havlu veya beze sararak tutmak iyi gelir. Fakat buzu direkt olarak uygulamak sakıncalıdır.



6 - Diş ağrısına iyi gelen çözümlerden biri de sarımsaktır. Çürük diş üzerinde bekletilen sarımsak, ağrıya neden olan bakterileri yok eder.

7- Çörek otu, diş ağrısı için kullanılan bir başka çözüm yoludur. Bağışıklık sistemini güçlendiren çörek otu, uyuşturucu etkisi olmamasına rağmen düzenli kullanımında diş ağrısına neden olan etkenlerin ortadan kalmasını sağlar. Çörek otu ile diş ağrısı nasıl geçer? İki su bardağı sirkeye, 1 tatlı kaşığı çörekotu konup kaynatın. Soğuyunca gargara yapın. Baskın bir tadı olsa da anında geçirecektir.

8 - Ağızda bakterilerin artmasını engeller ve diş ağrısını azaltmasına yardımcı olan buğday çimi suyu; diş etlerini ve dişleri, enfeksiyonlardan koruyan doğal bir antibiyotiktir.



9 - Zerdeçal; antibakteriyel ve antiseptik özellikleri ile diş ağrısını giderme gücüne sahiptir. Su ile karıştırılıp hamur haline getirilen zerdeçal, ağrıyan dişin üzerine uygulanır.

10 - Diş ağrısının azalmasında etkili olan karabiber; güçlü bir antibakteriyel ve antienflamatuar özellikleri ile doğal bir antibiyotiktir.

DİŞ ETİ NEDEN KANAR?

Bakteri plağı: Diş eti hastalığının temel nedeni; dişe sıkıca tutunan, yapışkan, saydam bir tabaka olan bakteri plağıdır. Ağız hijyeni yetersiz olduğunda, diş ve diş etlerini etkileyen bakteri plağı oluşur.

Plağın bir miligramında 200 ile 500 milyon arasında bakteri bulunur. Bunun yanı sıra, aşağıdaki faktörler de diş eti sağlığını yakından etkilemektedir.

Sigara: Sigara kanser, akciğer, kalp hastalıkları gibi birçok önemli rahatsızlığa sebep olur. Tüm bunların dışında, ağız içi mukozası ve diş etleri için de çok zararlıdır, diş eti hastalıklarının gelişmesine neden olur.

Genetik faktörler: Yapılan araştırmalara göre, diş eti hastalıklarında % 30 oranında genetik bir yatkınlık söz konusudur. Ayrıca, ağız bakımının kötü olması ile diş eti hastalığının gelişme olasılığı 6 kat daha artar. Ailede diş eti problemi olan bir kişi var ise, mutlaka bir diş eti hastalıkları uzmanına (periodontolog) diğer aile üyelerinin de muayene olması gerekir.

Hormonal değişiklikler: Hamilelik, puberte, menopoz, mensturasyon gibi hormonal değişikliklerin yoğun olduğu dönemlerde ağız hijyenine ayrıca özen gösterilmelidir. Diş etleri bu dönemlerde daha hassas olur, diş eti hastalığına olan yatkınlık artar.

Stres: Stres; hipertansiyon, kanser gibi pek çok rahatsızlığın nedenlerinden biri olmasının yanında, diş eti hastalıklarının da risk faktörlerindendir. Araştırmalar göstermiştir ki, periodontal hastalıklarda dahil olmak üzere stres, vücudun enfeksiyonla mücadelesini zorlaştırmaktadır.

İlaç kullanımı: Doğum kontrol hapları, anti-depresanlar, kalp ilaçları ağız sağlığını yakından etkiler. O nedenle, bu ilaçlardan birini almak gerekirse, diş hekimine bilgi verilmeli ve ağız hijyenine özen gösterilmelidir.

Diş sıkmak veya gıcırdatmak: Diş ve diş eti arasındaki kuvvetin azalmasına neden olarak periodontal doku yıkımına sebep olur. Diş etlerindeki çekilmenin bir sebebi de diş sıkmaktır. Mutlaka gece plağı takılarak bu sıkmanın durdurulması gerekir.

Diyabet – şeker hastalığı: Diyabet hastaları, periodontal (diş eti) enfeksiyon açısından yüksek risk grubundadır. Mutlaka rutin diş eti kontrolleri, bir diş eti uzmanına yaptırılmalı ve ağız hijyenine dikkat edilmelidir.

Kötü beslenme: Vücudun, immun (bağışıklık) sisteminin zayıflamasına ve buna bağlı olarak, diş eti enfeksiyonu da dahil olmak üzere diğer enfeksiyonlarla mücadelesinin zorlaşmasına neden olur.

Kötü yapılmış kuron köprü ve dolgular: Diş etine basan ve taşkın yapılmış dolgu, kuron ve köprüler diş etlerinde problem oluşturur.

DİŞ ÇÜRÜĞÜNÜN ZARARLARI NELERDİR?

Diş apsesi: Diş apsesinin en büyük nedenlerinden biri zamanında ve doğru şekilde tedavi edilmemiş diş çürükleridir. Çürümeyle birlikte enfeksiyona neden olan bakteri diş içine daha derine doğru ilerleyebilir. Eğer durdurulmazsa diş köküne ve çevre kemiğine yayılır. Buna diş apsesi denir.

Ağız kokusu: Zamanında yapılmayan diş çürüğü tedavileri diş çukurlarınız bakterilerin yuvası haline gelmesine ve atıkların birikmesine sebep olur. Bu bakterilerin çukurlarda birikmesiyle bakteriler zamanla sülfür atıkları ortaya çıkarmaya başlar. Sonucunda ise meydana gelen diş eti hastalıkları kötü ağız kokularına yol çar.

Saç dökülmeleri: Diş çürükleri sonucunda da bağışıklık sisteminiz sağlıklı saç hücrelerinize zarar verebilir ve saç dökülmelerine sebep olabilir. Bu ve bunun gibi sorunlarla yüzleşmemek için ve diş çürüğünüze zamanında ve doğru tedavi için bir an önce diş hekiminizi ziyaret etmelisiniz.

Önemsenmeyen diş çürükleri bunların dışında ciddi hastalıklara sebep olurken yaydığı bakteriler birçok enfeksiyona yol açıyor. Bu hastalıklar;

- Kalp damar hastalıkları,

- İnme, felç,

- Premetüre ve düşük kilo ağırlıklı bebekler,

- Üst solunum yolu enfeksiyonları,

- Diyabet,

- Obezite,

- Böbrek hastalıkları,

- Ağız kanseri,