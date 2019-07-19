Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Erişkin Alerji İmmünoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ebru Çelebioğlu, iş ve ev ortamında temizlik maddelerine maruziyetin sağlık açısından ciddi problemlere sebep olduğunu söyledi. Çelebioğlu “Hava yolu, kendisine dış ortamdaki zararlı maddelere karşı koruyan epitel hücrelerle kaplı. Belirtilen bu tür parfüm ve temizlik ürünleri, hava yolunda epitel hücrelere zarar vererek astım ile alerji gelişmesine sebep oluyor” diye konuştu. İsviçre’deki Zürih Üniversitesinde Alerji ve Astım Araştırma Enstitüsünden Prof. Dr. Cezmi Akdiş ve arkadaşları tarafından yapılan araştırmaya işaret eden Çelebioğlu, şu bilgileri verdi: Araştırmada deterjan ve yıkama sonrası kalan deterjan artıklarının, astım ve KOAH teşhisi konmuş hastaların yanı sıra sağlıklı insanların epitel hücrelerine bile zarar verdiği deney ortamında gösterildi. Bunların hava yolundaki epitelin bariyer fonksiyonunu bozduğu ortaya çıktı. Çamaşırlardaki deterjan artıklarının, astım ve KOAH hastalarında atak riskini artırabileceği ve hastalığın ilerlemesine de katkıda bulunabileceği belirtiliyor. Çelebioğlu, bu temizlik malzemelerinin mümkün olduğunca az kullanılması gerektiğini ifade etti.