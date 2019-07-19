Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mide üşütmesi hemen herkesin yaşayabileceği sağlık sorunlarından biridir. Bu nedenle sıkça internette, 'Mide üşütmesine ne iyi gelir? Mide üşütmesi belirtileri, Mide üşütmesi gaz yapar mı? Mide üşütmesi için evde yapılabilecekler neler?' gibi sorular vatandaşlarca aranmaktadır. Mide üşütmesi ile ilgili tüm merak edlenlerin detayları haberimizde...

MİDE ÜŞÜTMESİNE NE İYİ GELİR?

Mide üşütmesi soğuk havalarla birlikte artan bir rahatsızlık gibi görülebilir. Bunun nedeni, soğuk havalarla birlikte grip ve enfeksiyonel hastalıkların artması ve havada fazlaca bakterinin bulunmasıdır. Soluduğumuz hava ile vücudumuza aldığımız bakteriler ve virüsler, bu rahatsızlığa yol açabilir. Bu rahatsızlığa neden olan ve yaygın olarak bilinen norovirüs ve rotavirüstür. E. colle ve salmonella bakterileri de bu virüslerle aynı etkilere neden olurlar. Virüs ve bakterilerin dışında, üşütmek de mide üşütmesine neden olan diğer bir etkendir. Özellikle ayaklarımızdan aldığımız soğuk hava, oldukça hassas bir yapıya sahip olan midemizi olumsuz yönde etkileyebilir. Ya da soğuk içeceklerin fazla tüketilmesi de yine midemizi üşümesine neden olur. Bu rahatsızlıktan korunmak için öncelikle, özellikle kış aylarında, ayaklarımızı sıcak tutmamız gerekir. Çok soğuk içecekler tüketmemek ve kapalı ortamları havalandırmak da alabileceğimiz önlemlerden bazılarıdır.

MİDE ÜŞÜTMESİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Mide üşütmesinin belirtileri kişiden kişiye farklılık gösterebilmektedir. Genelde mide yanması ile ortaya çıkar;

Halsizlik,

Mide bulantısı,

Kusma,

İshal,

Yüksek ateş,

Karın ağrısı,

İştahsızlık,

Mide sıvısının neden olduğu ağız kokusu gibi seyreden belirtileri olabilir.

MİDE ÜŞÜTMESİ GAZ YAPAR MI?



Mideden çok bağırsaklarda etki gösteren mide üşütmesine çoğunlukla bulantı, kusma ve ishal eşlik ediyor ve kişiyi yataklara düşürebiliyor. Neyse ki mide üşütmesi çok fazla ilerlemediyse doktorunuzun verdiği ilaçlara ek olarak evdeki doğal malzemeleri kullanarak onu kolayca ve daha hızlı bir şekilde tedavi edebilirsiniz.

Siz biliyorsunuz ama biz yine tekrarlayalım; eğer mide üşütmesi yaşıyorsanız, yukarıdaki belirtileri yaşıyorsanız, kusma ve ishale özellikle de yüksek ateş eşlik ediyorsa ilk olarak hemen doktorunuza görünmelisiniz. Aşağıdaki doğal malzemeleri ise doktorunuzun size verdiği ilaçlara ek olarak daha hızlı iyileşmek için kullanabilirsiniz.

MİDE ÜŞÜTMESİ İÇİN EVDE YAPILABİLECEKLER NELER?

Nane-limon

En bilinen, en klasik yöntemle başlayalım dedik. Zira annemiz midemiz ağrıdığında "Bir nane-limon kaynatayım, bir şeyin kalmaz" dediğinde çok haklıydı. Mideyi rahatlatma özelliği bulunan nane-limon çayını hazırlamak ise pek kolay. 1 su bardağı su, 1 tatlı kaşığı nane ve limon dilimlerini beş dakika kadar kaynatın. Süzerek sıcak sıcak için.

Bal

Doğal antibiyotik olan bal midenizi rahatsız eden bakterilerle savaşmada da adeta bir kahraman. Onu saf olarak kaşık kaşık olarak yiyebileceğiniz gibi limon suyuyla karıştırarak ya da bitki çaylarına ekleyerek de tüketebilirsiniz.

Zencefil

Anti-viral ve ağrı kesici özellikleri olan zencefil her derde deva olma özelliğini söz konusu mide üşütmesi olduğunda da gösteriyor. Zencefil çayı içebilir ya da dilerseniz onu çiğ olarak da tüketebilirsiniz.

Kırmızı soğan

Midenizi yormayacak kadar kırmızı soğan da midenize rahatsızlık veren gastroenterit ile baş etmede size yardımcı olacaktır. Suyunu çıkardığınız soğan suyuna bal ekleyerek içebilirsiniz.

Yoğurt

Probiyotik kaynağı yoğurt özellikle mide bulantısına ve kusmaya oldukça iyi gelen bir yiyecek. Mide üşütmesi durumunda da şikayetlerinizi hafifletmek için onu bol bol tüketebilirsiniz.

Keten tohumu

İçerdiği minerallerle tam bir sağlık deposu olan keten tohumu mideye de çok iyi geliyor. Yüksek oranda lif içerdiğinden mide şişkinliklerini azaltmaktan mide kramplarına kadar her şeye çare oluyor.

Karabiber

Doktor Ender Saraçoğlu'nun mide üşütmesine iyi gelen tarifi şöyle: Bir çay bardağı kaynamış suya yarım tatlı kaşığı toz karabiber ekleyin ve demlenmeye bırakın. Ardından afiyetle tüketin.

Karanfil

Ender Saraçoğlu'nun mide üşütmesi yaşayanlar için bir diğer tavsiyesi ise karanfil taneleri çiğnemek ya da çayını yapıp tüketmek.