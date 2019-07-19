Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EGFR, böbreklerin çalışma performansını ve eğer bir hastalık var ise bunun hangi boyutta olduğunu bize gösteren bir testtir. Bu sebeple böbrek hastalığı şüphesi taşıyanlar ya da yakınları tarafından ' EGFR nedir? | EGFR değeri kaç olmalıdır? | EGFR'de normal değerler' merala internette aranmaktadır. İşte merak edilenler...

EGFR NEDİR/ DEĞERİ KAÇ OLMALIDIR?

Glomerülerlerin yaptığı filtreleme hızı yaşa, cinsiyete kilo gibi unsurlara bağlı olarak değişir. Kanda bulunan kreatinin vardır ve bu seviye GFR yi temsil eder. Kreatinin sayımı örnek olarak 30 yaşından sonra azalmaktadır. Bu yüzden yaş, cinsiyet vs. önemlidir.

Bu testi, doktorunuz böbreklerinizin bir sorunu olduğunu hissedersen talep eder. Böbrek hastalığınızın durumu ve derecesi bu test sonucunda belli olur. Böbrek nakli olan kişilerin takibi için de bu test yapılır. Ayrıca böbrekler kullanılarak atılan ilaçların dozları düzenlenirken kullanılır.

EGFR TESTİ NORMAL DEĞERLERİ ARALIĞI NEDİR?

90-120 arasında GFR değeri vardır. Bu değer yaşlılarda düşük seyreder. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi yaş ilerledikçe kreatinin oranı azalır.

Kreatinin normal değerleri (referans aralığı):

Erkekte : 0.6 – 1.3 mg/dL arasında

Kadında : 0.5 – 1.2 mg/dL arasında

Gebelerde : 0.4 – 0.8 mg/dL arasında

0-1 ay arası bebekte : 0 ile 1 mg/dL arasında

1 ay – 1 yaş arası : 0.1 – 0.8 mg/dL arasında

1 – 16 yaş arası : 0.2 – 1 mg/dL arasında olmalıdır.



Kreatinin yüksekliğinin nedenleri;

İdrar yolları tıkanıklığı yaşandığında, böbrekler idrarı tutamadığı için şişerler ve bu durumda böbrekler görevini iyi bir şekilde yerine getiremeyerek, atıkları atamaz hale gelir ve kreatinin yüksekliği başlar.

Böbreklerdeki kanı süzen ve görevli, birçok nefron adı verilen yapılar vardır ve bunların iltihaplanmaları durumunda böbreklerde hasar oluşmaya başlar ve böbrek yetmezliğine sebep olur.

Pyelonefrit, bazı bakterilerin sebep olduğu bir mikrobik hastalıktır.

Akut tubüler mekroz, böbreklerde bulunan boru tipindeki yapılardır. Bu borular, böbrekten çıkan ve akan sıvının içindeki yararlı maddeleri geri emer. Bununla birlikte idrarın itilmesine yardımcı olur. Burada bir hasar oluşması durumunda yükselir.

Fazla ve hızlı kas yıkımı RABDOMYOLİZ

Böbrek kan akımının azalması





Böbrek yetmezliğinin belirtileri;

Bulantı

Kusma

İştahsızlık

Ellerde ve ayaklarda şişlik

Vücudun su toplaması

Vücutta ödem

Nefes darlığı

Bilinç değişikliği

Cilt kuruluğu

İdrar miktarında fazlalaşma veya azalma

Tansiyon yüksekliği

Kansızlık

GFR oranınızın düşük veya yüksek olduğundan şüphe duyuyorsanız Nefroloji doktoruna başvurmalısınız.