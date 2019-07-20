Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Bir başka deyişle, Türkiye’de her yıl yaklaşık 3 bin 600 bebek spina bifida ile doğuyor. Spina bifidalı bebeklerin doğumdan sonraki ilk 36 saat içinde mutlaka ameliyat edilmeleri gerektiğini söyleyen Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Memet Özek “Erken müdahale, büyük bir anomaliyle doğan bebeğin ileride daha az zarar görmesi ve uzun vadeli riskleri azaltması için gereklidir” dedi. Omuriliğin bebek anne karnında gelişirken katlanma sürecine girdiğini, kağıt gibi düz olan omuriliğin hamileliğin birinci ayının sonunda yavaş yavaş kendi üstüne katlanıp tüp şeklini aldığını belirten Prof. Dr. Özek “Bu işlem yarıda kalır ve omurilik kapanamazsa, “spina bifida” olarak tanımlanan anomali oluşuyor. Kısmi felç, ayaklarda yürümeyi engelleyecek kadar şiddetli bozukluklar, beyinde sıvı toplanması, kamburluk, böbrek fonksiyonlarda bozulmaya sebep olan mesane problemleri, idrar ve büyük tuvaletini kaçırma gibi ciddi sosyal problemler oluşturabildiği için bu bozukluğu erken dönemde tedavi etmek hayati öneme sahiptir” dedi.