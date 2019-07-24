Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Akciğer, karaciğer, böbrek, kalp, ilik ve kornea nakilli çocukları bir araya getiren Uluslararası Organ Nakli Kampı’nın dördüncüsü İstanbul’da başladı. Adana, Samsun, Siirt, Ordu, Kahramanmaraş gibi Türkiye’nin çeşitli illerinden ve KKTC’den gelen organ nakli olmuş ve organ bekleyen 40 çocuk, 3 gün sürecek olan kampta hem birbirleriyle tecrübelerini paylaşacaklar hem de İstanbul’un güzelliklerini yaşayacaklar. Organ nakli konusunda toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla Batıgöz Sağlık Grubu’nun ev sahipliğinde Altunizade yerleşkesinde düzenlenen kampın açılışında konuşan İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, özellikle kronik hastalıkları olan çocukların eğitimlerinin önemli bir problem olduğunu belirterek “Uzun süre hastanede yatmak zorunda olan çocuklar için hastane okulları oluşturacağız. Projeyle de bu çocukları en azından akranlarıyla beraber okuyabilecek bilgi seviyesinde tutmaya çalışıyoruz” dedi. Törende organ bağışına haberleriyle katkı veren medya mensuplarına da teşekkür plaketi verildi.