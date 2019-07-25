Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Yüzde 80 oranındaki su içeriğiyle yaz meyveleri arasında önemli bir yere sahip olan kiraz, sıcaklar yüzünden artan sıvı ihtiyacını karşılamaya yardımcı oluyor. Kirazın antioksidan, lif, A vitamini, C vitamini, potasyum, magnezyum ve melatonin içeriği ile de pek çok hastalık için koruyucu etkisi olduğunu söyleyen Diyetisyen Ceyda Nur Çakın, kiraz sapının ve çekirdeğinin kaynatılarak suyunun içilmesi uzun yıllardır kabızlık ve ödem şikâyetinin çözümü için kullanılan bir yöntemdir” dedi.