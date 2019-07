Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Dünyada yılda 2.5 milyona yakın kişiye yeni teşhis konulduğunu belirten Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Çağrı Büke, karaciğer naklinin yüzde 60-70’inin sebebinin hepatit B ve C virüsü olduğunu söyledi. Prof. Dr. Büke, “Evde bir kişde enfeksiyon varsa aynı ortamda yaşayan diğer kişilerin de test yaptırıp gerekliyse hepatit B’ye karşı aşıyla korunması gerekir” uyarısında bulundu.

VEREMDEN SONRA EN ÖLDÜRÜCÜ ENFEKSİYON

Her yıl, 28 Temmuz Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından ‘Dünya Hepatit Günü’ olarak değerlendiriliyor. Kronikleşmesi sebebiyle hepatit B ve C virüslerinin ön plana çıktığını ifade eden Prof. Dr. Çağrı Büke, “Hepatit B ve C virüsleri, dünyada yaklaşık 325 milyona yakın insanda görülüyor. Heryıl bu enfeksiyonlardan yaklaşık 1.4 milyon kişi hayatını kaybediyor. Enfeksiyon hastalıklarından ölümlere baktığımızda hepatit B ve C virüslerinin yol açtığı hastalıklar yüzünden meydana gelen ölümlerin tüberkülozdan sonra ikinci” dedi.

AŞI KORUYOR

Prof. Dr. Büke “Hepatit C, günümüzde tedavi ile çok büyük oranda tamamen vücuttan temizlenebiliyor. Hepatit B’den ise aşıyla korunmak mümkün. Erişkin yaş grubunda olup Hepatit B aşısı olmayan ya da hasta olduğunu bilmeyen kişiler var. Dolayısıyla hangi yaşta olursa olsun hastalığı geçirmemiş kişinin mutlaka hepatit B aşısı ile korunması gerekiyor” dedi.