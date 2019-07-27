Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kemoterapi ve radyoterapi gören hastaların günde en az 8 bardak su ya da maden suyu tüketmeleri gerektiğini söyleyen Medikal Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Gürbüz Görümlü, “Kemoterapi sırasında antioksidan A, C, E ve selenyum içeren meyve ve sebzelerin fazla tüketilmemesi gerekir. Yeşil çay, taze meyve suyu tüketiminde de kısıtlamaya gidiyoruz. Hastalarımızdan yeşil çayı gündüz 500 mililitre, taze sıkılmış meyve suyunu 300 mililitrenin üzerinde içmelerini istemiyoruz” dedi.