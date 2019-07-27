Kemoterapi ve radyoterapi gören hastaların günde en az 8 bardak su ya da maden suyu tüketmeleri gerektiğini söyleyen Medikal Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Gürbüz Görümlü, “Kemoterapi sırasında antioksidan A, C, E ve selenyum içeren meyve ve sebzelerin fazla tüketilmemesi gerekir. Yeşil çay, taze meyve suyu tüketiminde de kısıtlamaya gidiyoruz. Hastalarımızdan yeşil çayı gündüz 500 mililitre, taze sıkılmış meyve suyunu 300 mililitrenin üzerinde içmelerini istemiyoruz” dedi.
Kanser hastalarının dikkatine: Yeşil çayı ölçülü için
27.07.2019 - 02:59 | Son Güncelleme: 27.07.2019 - 03:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Medikal Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Gürbüz Görümlü, kanser hastalarını yeşil çay konusunda uyardı.
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