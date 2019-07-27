Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

DAMLA PEKER

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, uzun süredir üzerinde çalıştığı Yükseköğrenim İstihdam Endeksi araştırmasını tamamladı. Yükseköğretim Kurumlarının istihdamla ilgili performansını ortaya koyma ve üniversite tercihi yapacak adayların bölümler hakkında nitelikli bilgiler edinmelerini hedefleyen Yükseköğrenim İstihdam Endeksi (Üni-Veri) araştırmasının sonuçları “univeri.cbiko.gov.tr” adresinde yayınladı. 2014-2018 yıllarını kapsayan araştırmada YÖK mezun verisi ve SGK istihdam verilerinin analiz edilerek, bölümlere göre “ücret”, “iş bulma süresi”, “istihdam oranı”, “nitelik uyuşmazlığı” ve “kamuda işe yerleşme oranı” gibi göstergeler yer alıyor.

∂ Araştırmaya göre, en yüksek maaş alan mesleklerin başında “doktorluk” geliyor. Mezun olduktan sonra ilk işe girişlerinde yaklaşık 5 bin 800 TL ücret alan “Tıp” mezunlarının ardından yaklaşık 4 bin 700 TL ile “Pilotaj” mezunları geliyor. Bunları sırayla Uçak Mühendisliği, Gemi Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, İslami Bilimler ve İmalat Mühendisliği takip ediyor.

100 KİŞİDEN 77’Sİ İŞ BULUYOR

∂ İstihdam oranına bakıldığında daha çok iş imkânına sahip bölümlerin başında Pilotaj yer alıyor. Her 100 kişiden 77’sinin istihdam edildiği Pilotaj bölümünün ardından sırasıyla Eczacılık, Fizyoterapi, Odyoloji, Tekstil Mühendisliği, Hemşirelik, İnşaat Mühendisliği, Mimarlık, Gıda Mühendisliği ve Diş Hekimliği geliyor. Araştırmada Tekstil Mühendisliğinin de en kısa sürede iş bulabilen bölüm olduğu belirlendi.

∂ Tekstil Mühendiği mezunları 4 ay 2 gün içerisinde iş bulurken; İç Mimarlık mezunları 5 ay 8 gün, Mimarlık mezunları 5 ay 10 günde, Konservatuar mezunları 5 ay 13 günde, Endüstriyel Tasarım mezunları 5 ay 16 günde, Pilotaj mezunları 5 ay 17 günde, Odyoloji mezunları 5 ay 19 günde, İnşaat Mühendisliği mezunları 5 ay 28 günde, Veterinerlik mezunları 6 ay 1 günde, Eczacılık mezunları 6 ay 3 günde iş bulabiliyor.

YENİ GÖZDE MESLEK LİSELERİ

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, İTO’nun da dâhil olduğu Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü kapsamındaki okullarda, doluluk oranının yüzde 100’e yaklaştığını kaydetti. Protokol ile ortaya konulan modelin meyvesini, gençlerin ilgisini mesleki eğitime çekerek verdiğini belirten Avdagiç “Çünkü gençler demode mesleklerin değil, geleceğin mesleklerinin de meslek okullarında verildiğini öğrendi” ifadesini kullandı. Liselere Giriş Sınavı (LGS) birinci yerleştirme sonuçlarının “matbaadan moda tasarımına ve uçak bakım alanına” kadar onlarca farklı bölümü bulunan mesleki eğitimin geleceği için umut verici olduğunu belirten Avdagiç “İstanbul Ticaret Odası hami oldu, gençler mesleki eğitimi keşfetti. En başarılı öğrencilerin, geleceklerini teknik anadolu liselerinde görmeleri, iş dünyası olarak tam da istediğimiz neticedir. Meslek liseli olduk, sınıfları doldurduk. Bu durum, meslek liseleri hakkındaki yanlış algının da tamamen değiştiğini gösteriyor” değerlendirmesinde bulundu.