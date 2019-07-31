Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ayak, karmaşık kemikler, bağlar, tendonlar ve kaslar ağıdır. Vücut ağırlığını taşıyabilecek kadar güçlü olan ayak, yaralanmaya ve ağrıya yatkın olabilir. Kas iskelet sistemi rahatsızlıkları arasında çok sık görülen problemlerden biri olan ayak ağrısı bu sebeple vatandaşlar için sürekli merak konusu olmuş, internette "Ayak ağrısı nasıl geçer? Ayak ağrısı neden olur? Ayak ağrısı başka hastalıkların habercisi mi?" şeklinde aranmıştır. Peki Ayak ağrısı nasıl geçer? Ayak ağrısı neden olur? Ayak ağrısı başka hastalıkların habercisi mi? Tüm detaylar haberimizde...

AYAK AĞRISININ NEDEN OLUR?

Yaralanma, aşırı kullanım veya ayaklardaki herhangi bir kemik, bağ veya tendonun iltihaplanmasına neden olan durumlar ayak ağrısına neden olabilir. Artrit, ayak ağrısının yaygın bir nedenidir. Ayak sinirleri yaralanması yoğun yanma, uyuşma veya karıncalanma (periferik nöropati) ile sonuçlanabilir. Ayak ağrısının bazı yaygın nedenleri şunlardır:

– Aşil tendiniti

– Aşil tendonu rüptürü

– Avülsiyon kırığı

– Kemik çıkıntıları

– Kırık ayak bileği

– Kırık ayak

– Bunyonlar

– Bursit (eklem iltihabı)

– Nasır

– Diyabetik nöropati (diyabetin neden olduğu sinir hasarı)

– Düz tabanlık

– Gut (aşırı ürik asit ile ilişkili artrit)

– Haglund’un deformitesi

– Hammertoe ve çekiç ayak parmağı

– Yüksek topuklu veya uygun olmayan ayakkabılar

– Batık ayak tırnakları

– Metatarsalji

– Morton’un nöroma

– Osteoartrit (eklemlerin parçalanmasına neden olan hastalık)

– Osteomiyelit (bir kemik enfeksiyonu)

– Paget kemik hastalığı

– Periferik nöropati

– Plantar fasiit

– Plantar siğiller

– Psoriatik artrit

– Raynaud hastalığı

– Reaktif artrit

– Retrorokkaneal bursit

– Romatoid artrit (inflamatuar eklem hastalığı)

– Septik artrit

– Stress kırıkları

– Tarsal tünel sendromu

– Tendinit

– Tümörler

Romatoid artrit, GUT, seronegatif spondiloartropatilerde özellikle ayak tutulumu sık görülür. Ayak eklemlerinde ağrı, şişlik, kızarıklık ve ısı artışı ile seyreder.

AYAK AĞRISI NASIL GEÇER?

Hafif ayak ağrısı çoğu zaman ev tedavilerine iyi cevap vermesine rağmen, geçmesi zaman alabilir. Özellikle bir yaralanma neticesinde şiddetli ayak ağrısı varsa mutlaka doktora danışmakta fayda vardır. Ayak ağrısı normal aktivitelerinize müdahale ettiğinde, tıbbi yardım almanız gerekir.

Tedaviler, ağrının spesifik nedenine en uygun şekilde yönlendirilir.

Bölgedeki rahatsızlık veya ağrıyı ilk fark ettiğinizde, dinlenerek, buz uygulaması ve ayağınızı yüksekte tutarak tedavi edebilirsiniz. Tedavide ağrı kesici, ödem giderici ilaçlar da rahatsızlığı ve ağrıyı azaltmak için kullanılabilir.

Dinlenme, etkilenen bölgedeki dokuların iyileşmesine fayda sağlar. Ayağa ağırlık vermekte güçlük çekerseniz koltuk değnekleri kullanılmalıdır. Piyasada bulunan ayak bileği ve ayak desteklerinin uygun kullanımı, etkilenen bölgeye dinlenme, rahatlık ve destek sağlayabilir.

Buz 20 dakikadan uzun sürmemelidir. Buz, plastik bir torbaya konabilir veya bir havluya sarılabilir. Buz paketleri genellikle çok soğuk oldukları için tavsiye edilmez. Aşırı rahatsızlık oluşursa, buzlanma hemen kesilmelidir. Alternatif olarak, etkilenen uzuv Epsom tuzu ile karıştırılmış soğuk suda bekletilebilir.

Ayağı sarmak ve yüksekte tutmak, etkilenen dokuların şişmesini önlemeye yardımcı olacaktır. Aşırı şişme, etkilenen bölgedeki sinir liflerinin gerilmesine neden olabilir ve bu da daha fazla ağrıya neden olabilir. Bu nedenle, şişmenin azaltılması çoğu kez bir miktar ağrı rahatlaması sağlar.

Ayak ağrısının azaltılması ve şişmeyi önlemeye yardımcı olabilecek iki tip reçetesiz ilaç vardır. Asetaminofen (Tylenol) ağrıyı azaltmaya yardımcı olurken, aspirin, ibuprofen (Motrin) veya naproksen (Naprosyn) gibi nonsteroid antiinflamatuar (NSAİİ) ağrıyı azaltmaya yardımcı olabilir ve aynı zamanda inflamatuarı (iltihap) azaltır. Bu ilaçları kullanırken, dozaj önemli olduğundan dikkatli olunmalıdır. Ek olarak, asit reflüsü veya mide ülseri ve böbrek problemleri olanlar, kullanmadan önce bir doktora danışmalıdır.

Plantar fasiitin rahatlatılması için ayağın altında donmuş su şişesini yuvarlamak ve çeşitli germe egzersizlerinin faydalı olduğu bilinmektedir. Destekleyici ve uygun ayakkabı tertibatının yanı sıra yalınayaklıktan kaçınmak fayda sağlar. Ayrıca kortikosteroid enjeksiyonu da faydalı olabilir.

Nasırlarda ayak ılık suya sokularak nasır yumuşatılıp ve ponza taşı ile temizlenebilir. Nasırların kesilmesi ve yakılması sakıncalıdır.

Stres kırıklarına bağlı ayak ağrısında uzun bir istirahat dönemi sıklıkla gerekir.

Bazen, kemik çıkıntısını tıraşlamak ve şekil bozukluğunu düzeltmek için cerrahi işlem yapılması gerekebilir.

AYAK AĞRISI BAŞKA HASTALIKLARIN HABERCİSİ Mİ?

Prof. Dr. Mehmet Soy, ayak ve ayak parmaklarının birçok hastalığın habercisi olduğunu söyledi. Soy, "Parmaklarınız her zaman soğuksa nedeni zayıf kan akımı olabilir. Zayıf kan akımı, sigara, yüksek tansiyon ya da kalp hastalığı ile bağlantılı dolaşım sorunlarının habercisidir. Kontrolsüz diyabete bağlı sinir hasarı da ayaklarınızı soğuk hissetmenize neden olabilir." dedi.

Prof. Dr. Mehmet Soy, ayakların uzun bir gün sonunda ağrımasının ise yanlış ayakkabı tercihin kaynaklanabileceğini kaydetti. Yüksek topuklu ayakkabıların ayak ağrısı problemini kaçınılmaz kıldığını dile getiren Soy, "Ayrıca basketbol, koşu gibi yüksek etkili spor yaparken oluşan stres kırıkları ve küçük çatlaklar da ağrıya neden olabilir. İltihaplı romatizmalar birçok eklemin yanı sıra ayakları da etkileyebilir ve ilk olarak ayak ağrısı ile kendini gösterebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Bazı hastalık ve rahatsızlıkları kendilerini ayaklarda neden oldukları renklerle gösterdiğini dikkat çeken Soy, "Raynaud hastalığı (uzuvlarda oluşan bir kan dolaşım rahatsızlığı), ayak parmaklarınızı önce mavi, sonra beyaz ve tekrar doğal rengine çevirebilir. Bunun nedeni ani damar daralmalarına bağlı oluşan damar spazmlarıdır. Stres ya da sıcaklık değişimleri, skleroderma, romatoid artrit, sjogren hastalığı gibi iltihaplı romatizmalar ve tiroit problemleri de hastalığı tetikleyebilir." dedi.

Topuk ağrısı ise topuktan başparmağa uzanan plantar fasia olarak adlandırılan adalede oluşan iltihaplanmanın habercisi olarak nitelendiren Soy, "Sabah uyandığınızda ve ayağınızın üzerine bastığınızda ağrı keskin olabilir. Bunu sonucunda topukta 'topuk dikeni' denilen kemiksi oluşumlar gelişebilir. Bu durum, özellikle Ankilozan spondilit grubu hastalıklar için önemli bir uyarıcı bulgudur. Topuk ağrısının diğer nedenleri de artrit, aşırı egzersiz ve yanlış ayakkabı seçimidir. Daha az yaygın nedenleri ise topuk altındaki kemikte oluşan yangı, tümör ya da kırık bir kemik olabilir." ifadelerini kullandı.

Bazen bir sorunun ilk belirtisinin daha geniş yürüme ya da yürürken ayağınızı sürükleme gibi yürüme şeklindeki değişiklik olabileceğini söyleyen Soy, şunları kaydetti: "Bunun en önemli nedeni periferik sinir hasarının getirdiği duyu kaybıdır. Bu vakaların yaklaşık yüzde 30 şeker hastalığı ile bağlantılıdır. Sinir hasarı ayrıca enfeksiyon, vitamin eksikliği ve alkolizm

nedeniyle de olabilir."

Ayak ve ellerde parmakların aşağıya doğru eğilmesi ile oluşan bu problemin en yaygın nedeni ise akciğer hastalığı olduğunu dile getiren Soy, "Ama aynı zamanda kalp hastalığı, karaciğer ve sindirim bozuklukları ya da bazı enfeksiyonlara neden olabilir. Bazen altta yatan herhangi bir hastalığı olmayan kişilerde de görülebilir.ö ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Soy, şişmiş ayakların genellikle çok uzun yol yürüyen kişilerde ve hamilelerde görülen bir problem olduğunu, devam etmesinin ise zayıf kan dolaşımı, böbrek bozukluğu,

tiroid, lenf sistemi ile ilgili bir sorun ya da bir kan pıhtısının habercisi olabileceği belirtti. Ayak başparmağındaki ağrının ise Gut hastalığının habercisi olarak ifade edildiğini söyleyen Soy, "Kireçlenme de ağrı ve şişliğe neden olabilir. Ayrıca yanlış ayakkabı kullanımı ya da genetik yapı nedeniyle ayak başparmağında çıkıntıyla birlikte ağrı görülebilir." diye konuştu.

Kalınlaşmış sarı ayak tırnakları ise genellikle mantar enfeksiyonundan kaynaklansa da lenfödem (lenfatik sisteme ilişkin şişlik), akciğer sorunları ya da sedef hastalığı, sedefe bağlı

artrit gibi altta yatan başka bir hastalığın da belirtisi olarak değerlendiriliyor.

Tırnakların beyazlaşması ise tırnak enfeksiyonu ya da sedef hastalığından kaynaklanabilir. Tırnak sağlam ve bunun çoğu beyaz ise karaciğer hastalığı, konjestif kalp yetmezliği ya da şeker hastalığı gibi daha ciddi bir durumun belirtisi olabilir.