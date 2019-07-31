Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yanık, çok sık başa gelen kazalardan biri olmakla birlikte sıkça bunun çözümü için vatandaşla internette "Yanığa ne iyi gelir? Diş macunu yanığa iyi gelir mi? Yoğurt yanığa iyi gelir mi?" şeklinde aramalar yapar. Peki yanığa ne iyi gelir? Diş macunu yanığa iyi gelir mi? Yoğurt yanığa iyi gelir mi? Detaylar haberimizde...

Isı, kaynar su, alev, elektrik, sıcak katı maddeler ve kimyasal maddelere maruz kalma sonucu oluşan doku tahribatına yanık denir. Çeşitli sebeplerle insan vücudunda meydana gelen yanıklar, meydana gelme etkenlerine göre değerlendirilir. En sık rastlanılan vakalar kaynar haldeki su veya çeşitli sıvı maddelerin kişinin üzerine dökülmesi sonucu oluşan yanıklardır. İkinci sırayı ise ateşle bir şekilde temas ya da sıcak cisimlere dokunma sebebiyle oluşan yanıklar alır. Tüm bu kazaların yanında, elektrik akımına kapılarak çarpılma sonucu vücutta meydana gelen yanıklar ve kimyasal madde reaksiyonları ile oluşan yanıklar da mevcuttur. Güneş altında fazla kalma sonucu oluşan acılı kızarıklık da yanık kategorisinde yer alır.

Deri yanıkları, ciddiyetine ve oluşturduğu hasar düzeyine göre derecelendirilir. 1'den 4'e kadar bulunan yanık dereceleri, sayı arttıkça hasarın arttığı anlamına gelir. Yanık derecelerinin özelliklerini tek tek inceleyelim...

1. dereceli yanıklar: Deride oluşan hasar oranı yüksek değildir ve cilt bütünlüğünde bozulma yoktur. Cilt yüzeyinde bir kızarıklık bazen de ödem meydana gelebilir. İyileşme süreleri çok uzun olmadığından dolayı çok endişe edilmesi gereken bir durum değildir.

2. dereceli yanıklar: Cilt üzerinde kızarıklığın yanında su toplaması ve kabarcıklar görülebilir. Kişiye acı ve ağrılı bir süreç yaşatabilir ancak cildin kendini yenileme özelliği sayesinde iyileşen hasarlardır.

3. dereceli yanıklar: İlk iki yanık derecesinden daha ileri boyutlu bir hasar oluşumu mevcuttur. Bu yanık derecesinde derinin tüm katmanları etkilenip hasar görür. Hatta oluşan hasar bölgedeki kas dokusu, damar ve sinirlere kadar ulaşır. Yanık kısımdaki sinirlerin büyük bir kısmı etkilenip hasar gördüğü için, kişi çok fazla ağrı ve acı hissedemez.

4. dereceli yanıklar: Derecelendirmede en sonda yer alan 4.dereceli yanıklar en ciddi hasarların görüldüğü vakalardır. Bu yanık türünde deri bütünlüğü tamamen bozulur. Hasar oranı oldukça yüksektir. Oluşan hasar kas dokusu, damar ve sinirleri geçip kemiğe kadar ulaşır. Tedavi süreci iyi takip edilmesi gereken yanıklardır.

YANIĞA NE İYİ GELİR?

Cilt sağlığı konusunda doğanın gücüne güvenenler için yanıklar konusunda pek çok tedavi edici alternatif mevcut. Evde kendi kendinize yanıkla zedelenmiş cildinizi tedavi etmenin yolu oldukça kolay tariflerden geçer. Herkesin evinde rahatlıkla bulabileceği malzemelerle deri yanıklarınızı tedavi edebilirsiniz. Evde tedavi yöntemleri düşünülürken, pek çok kişinin aklına gelen ilk soru ve cevaplardan biri "yanığa ne iyi gelir yumurta" olur. Yumurtanın akını kullanarak yanıklar kolaylıkla tedavi edilebilir. Yanığa iyi gelen yumurta akı tarifi şu şekilde uygulanır:



- 2 adet yumurta akı, sarılarından ayrılarak bir kabın içerisine aktarılır.

- Ayrılan yumurta akları çırpılır ve yanık bölge tamamen örtülecek şekilde üzerine kaplanır.

- 1 saat boyunca tabakalar halinde yanık bölgeye sürekli uygulanmalıdır. Uygulama sonrası yumurta akı ağrı ve acıyı azalttığı gibi, iyileşme sürecinin sonunda iz kalmamasını da sağlar.

Doğal tedavi yöntemleri düşünülürken akla gelen bir diğer seçenek ise "yanığa ne iyi gelir un" fikridir. Deri yanıkları için un tedavisi şu şekilde uygulanır:

- Yanmış bölgeye bir miktar un dökülür ve unun dağılmasını önlemek adına temiz bir bez parçası, naylon poşet veya streç film ile kaplanabilir.

- 20 dakika kadar bir süre boyunca un yanığın olduğu bölgede bekletilir.

- 20 dakikanın sonunda yanığın olduğu bölgedeki un soğuk su ile yıkanır. Un tedavisi yanmış derinin su toplayıp kabarcıklar oluşturmasını, şişmesini ve ileri derecede bir acı hissinin oluşmasını engeller.

Yanıkla oluşan hasar tedavisinde akla gelen bir diğer düşünce ise şudur: "yanığa ne iyi gelir zeytinyağı"... Zeytinyağı ve yumurta akı birlikte kullanılarak yanmış bölgenin tedavisi uygulanabilir. Hazırlanan karışım yanığın üzerine uygulanıp bekletildikten sonra soğuk su ile temizlenir. Peki, yanığa patates iyi gelir mi? Sorumuzun cevabı "evet". Patates de doğal yanık tedavisi yöntemlerinden biri olarak karşımıza çıkar. Patatesler rendelenerek hasar almış bölge üzerinde 12 saat bekletilerek uygulanan patates kürü derinin iz kalmadan iyileşmesini sağlar.

YOĞURT YANIĞA İYİ GELİR Mİ?



Derlediğimiz tüm yöntemlerin dışında, halk arasında yaygın yanık tedavi yöntemleri arasında yoğurt ve diş macunu ile müdahale etmek de yer alır. Pek çok kişi yanıkla karşılaştığında yoğurt veya diş macunu uygulamanın yanığa iyi geleceğini düşünür. Ancak bu yöntemler uzmanlar tarafından doğru bulunmayan uygulamalardır.

DİŞ MACUNU YANIĞA İYİ GELİR Mİ?

Yanık üzerine diş macunu gibi uygulamaların özellikle bebeklerde ve çocuklarda uzak durulması gerekir. Zira geri dönülemez bir kötü iyileşme süreci başlayabilir. Yüzeyel yanıklarda bitkisel ya da başka materyallerin kullanılması enfeksiyona sebep olabileceği gibi yüzeyel bir yanığı da derin yanığa dönüştürebilir. Bu da doku kaybı ya da doku nakli gibi uzun süren tedavileri gerektirebilir.