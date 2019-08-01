Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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İstanbul Avcılar da görülen ve KKTC’de bir kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan Batı Nil virüsünün sivrisineklerle bulaşan bir hastalık olduğunu söyleyen Altınbaş Üniversite Hastanesi Medical Park Bahçelievler Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Gülgün Dilek Arman, hastalığın soğuk algınlığı belirtileri ile ortaya çıktığını ifade etti. İnsandan insana sadece kan nakli ve anne sütü ile bulaşabileceğini belirten Prof. Dr. Arman “Sivrisineğin ısırdığı insanlar, atlar ve diğer hayvanlar ‘kör konak’ olarak adlandırılıyor. Yani sivrisineklerin virüs bulaşan bir insanı ısırıp, virüsü başka bir insana bulaştırması çok düşük bir ihtimaldir” dedi.

FELÇ EDİYOR

Hastalığın göç yolları üzerindeki kuşları ısıran sivrisineklerle taşındığına işaret eden Prof. Dr. Arman “İnsanların yüzde 80’inde belirti vermeden geçer. Sadece hastalığa yakalananların yüzde 20’sinde belirti verir. Bunlar, genellikle hâlsizlik, bitkinlik, yorgunluk gibi gribal belirtilerdir. Virüs bulaşan kişilerin yüzde 1’inden daha azında ise ‘ensafalit-menenjit’ tarzında bir klinik tablo gelişir. Batı Nil virüsü; ani yüksek ateş, baş ağrısı, sırt ağrısı, bulantı, kusma, deride kızarıklıklar ve daha ileri vakalarda vücut kaslarında zayıflık, boynu dik tutamama, uyuşukluk, zihinsel karışıklık, kas titremeleri ve sonuçta felçlerle kendini gösterir. Sinek ısırığından 2-14 gün sonra bu belirtiler ortaya çıkabilir. Virüs, karaciğer ve dalakta büyümeye, göz rahatsızlıklarına yol açar; pankreas ve kalp kasını olumsuz etkileyebilir” dedi.

TEDAVİSİ YOK

Batı Nil virüsünün Türkiye’de ilk defa 2010 yılında 47 vaka ile görüldüğünü anlatan Prof. Dr. Arman, Batı Nil virüsünde ağır vakaların tedavisinin olmadığını belirterek, alınması gereken tedbirleri şöyle sıraladı:

Korunmada sivrisineklerden sakınmak oldukça önemli. Şüpheli durumlarda ise hastaneye başvurmak gerekiyor. Batı Nil virüsünün yayılmasını engellemek için derelerin kurutulması, durgun suların tasfiye edilmesi ve sivrisineklerden arındırılması gerekiyor. Kuş ve at ölümlerin fazla olduğu durumlarda ilgili sağlık kuruluşlarına haber verilmeli. Hastalıktan kişisel korunma için ise sinek kovucular kullanılmalı, uzun kollu kıyafetler tercih edilmeli, özellikle geceleri koyu renkli kıyafetler giyilmeli ve pencerelere sineklik takılmalı.

KIBRIS'TA BİR KİŞİ ÖLDÜ

Bir kişinin kaybedildiğini söyleyen KKTC Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli “KKTC’de üç vakadan biri maalesef ölümle sonuçlandı. Biri taburcu edildi, diğerinin genel sağlık durumu iyi ve yakında taburcu edilecek. Bununla ilgili birkaç vakamız var ama kesin bir teşhis yok, sağlık durumları da iyi. Bakanlık olarak belediyeler ve halkımızın desteğiyle Batı Nil virüsü üzerinde daha aktif bir çalışma başlattık” dedi.