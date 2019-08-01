Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Başka bir hastalığa veya kullanılan ilaçlara bağlı olmadığı teşhis edilen terlemenin önüne geçmenin mümkün olduğunu söyleyen Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Burçak Bozdemir Aral, yazın çok terleyenlere şu tavsiyelerde bulundu:

Sentetik kıyafetlerden uzak durun: Açık renk ve pamuklu giysiler giyin.

Bol su için: Su içmek vücudun ısı dengesinin sağlanmasına yardımcı olur.

Çay ve kahveyi azaltın: Fazla miktarda kahve ve çay içmek terlemeyi tetikler.

Yediklerinize dikkat edin: Çok sıcak, baharatlı ve yağlı gıdalar ile soğan ve sarımsak da terlemeyi artırır.

Ada çayı için: Ada çayı ve domates suyu ter bezlerinin etkinliğini azaltır.

Şişmanlık başa dert: Fazla kilolarınızdan kurtulun.

Aşırı hareketten kaçının: Fiziksel aktivite gerektiren işler terlemeyi artırdığından aşırı hareketten kaçının.