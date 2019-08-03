Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aşırı kilonun diyabet, metabolik durumlar ve kardiovasküler hastalıklar gibi pek çok sağlık problemine yol açtığını hatırlatan Prof. Dr. Engin “Bunların haricinde beden ağırlığı ile bilişsel fonksiyonlar arasındaki ilişkinin araştırıldığı bir çalışmada, beden kitle indeksi ile beynin gri hücrelerden oluşan bölümünün incelmesi ile yakın ilişkisi olduğu ortaya çıktı. Araştırmacılar bel çevresi kalın olan yaşlılarda korteks adı verilen bu bölümün daha fazla incelmiş olduğunu gösterdiler. Bu durum daha yüksek oranda bir bunama riski anlamı taşımaktadır. Bu çalışma sağlıklı kiloda kalarak ya da kilo vererek beyin yaşlanmasının yavaşlatılabileceğini ve buna bağlı olarak gelişen hafıza problemlerinin azaltılabileceğini ortaya koydu” dedi. İHA