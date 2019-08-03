Aşırı kilonun diyabet, metabolik durumlar ve kardiovasküler hastalıklar gibi pek çok sağlık problemine yol açtığını hatırlatan Prof. Dr. Engin “Bunların haricinde beden ağırlığı ile bilişsel fonksiyonlar arasındaki ilişkinin araştırıldığı bir çalışmada, beden kitle indeksi ile beynin gri hücrelerden oluşan bölümünün incelmesi ile yakın ilişkisi olduğu ortaya çıktı. Araştırmacılar bel çevresi kalın olan yaşlılarda korteks adı verilen bu bölümün daha fazla incelmiş olduğunu gösterdiler. Bu durum daha yüksek oranda bir bunama riski anlamı taşımaktadır. Bu çalışma sağlıklı kiloda kalarak ya da kilo vererek beyin yaşlanmasının yavaşlatılabileceğini ve buna bağlı olarak gelişen hafıza problemlerinin azaltılabileceğini ortaya koydu” dedi. İHA
Şişmanların beyni on yıl erken yaşlanıyor
03.08.2019 - 06:57 | Son Güncelleme: 03.08.2019 - 07:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aşırı kilo, beynin fonksiyonlarını olumsuz etkiliyor. Kilolu ya da obez kişilerde beyin yaşlanmasının 10 yıl daha önce başladığını söyleyen Medicana Bursa Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Kayıhan Engin, sağlıklı kiloda kalmanın beynin erken yaşlanmasını önlediğini söyledi.
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641418 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/641418.aspx
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