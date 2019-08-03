Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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TAJEV’in sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında ‘Sadece Benim İçin’ sloganıyla ilki 2008 yılında Bingöl’de, daha sonra sırası ile Şanlıurfa, Birecik, Rize, Çanakkale ve Hatay’da sağlık çalışanlarına ve halka ücretsiz eğitimler vererek, tarama çalışmaları düzenlediğini söyleyen TAJEV Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Cem Demirel “Bu kapsamda 6-7 Eylül tarihleri arasında Ordu’da hem sağlıkçılara hem de kadınlara gebelik ve doğum, planlı gebelik ve kanser taramaları konusunda bilgilendirme çalışmaları yapacağız” dedi. Demirel, programla ilgili detaylara www.sadecebenimicin. org web sitesi üzerinden ulaşılabileceğini de ekledi.