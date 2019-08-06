Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hijyenik şartlarda saklanan, havayla temas etmeyen ve dışarıdan gelen bulaşmalara kapalı ambalajlı kuruyemiş, baharat ve bakliyatları tercih edin” dedi. Halk arasında ‘açıkta satılan’ bu ürünlerin daha sağlıklı ve ‘organik’ olduğuna dair yanlış bir düşünce olduğunu hatırlatan Saner “Eğer gıdayı etiketsiz ve ambalajsız alıyorsanız, muhtemelen resmî kontrollerden geçmemiş, izinsiz ve menşei bilinmeyen ve sağlık riski bulunan bir gıdayı alıyorsunuz ve tüketici olarak hijyen ve gıda güvenliği bakımından ciddi bir hata yapıyorsunuz” dedi.