Hijyenik şartlarda saklanan, havayla temas etmeyen ve dışarıdan gelen bulaşmalara kapalı ambalajlı kuruyemiş, baharat ve bakliyatları tercih edin” dedi. Halk arasında ‘açıkta satılan’ bu ürünlerin daha sağlıklı ve ‘organik’ olduğuna dair yanlış bir düşünce olduğunu hatırlatan Saner “Eğer gıdayı etiketsiz ve ambalajsız alıyorsanız, muhtemelen resmî kontrollerden geçmemiş, izinsiz ve menşei bilinmeyen ve sağlık riski bulunan bir gıdayı alıyorsunuz ve tüketici olarak hijyen ve gıda güvenliği bakımından ciddi bir hata yapıyorsunuz” dedi.
Baharatlarda karaciğer kanseri riski
06.08.2019 - 09:21 | Son Güncelleme: 06.08.2019 - 09:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Açıkta satılan bakliyat, kuru yemiş ve baharatlar konusunda tüketicileri uyaran Gıda Güvenliği Derneği Başkanı Samim Saner, bu ürünlerde karaciğer kanserine yol açan aflatoksin riski bulunduğu belirerek “Tavsiye edilen tüketim tarihini bilemediğiniz bu ürün gruplarındaki başta aflatoksin olmak üzere küf toksinleri riski, karaciğer kanserinin en büyük tetikleyicilerinden.
Etiketler : bahat,kanser riski,
642056 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/642056.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER