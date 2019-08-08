ABD’nin Florida Atlantik Üniversitesi ve Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesinden araştırmacılar, gönüllü 785 kişiyi toplam 5 bin 164 gün ve gece izleyerek ne kadar kafein ve nikotin tükettiklerini kayıt altına aldı. Çalışmada, nikotinin uykuyu böldüğü, kafeinin uyku üzerinde etkisinin olmadığı görüldü. Florida Atlantik Üniversitesinden Dr. Christine Spadola “Uyku öncesi dört saat içinde kafein alımı ile uyku parametrelerinin hiçbiri arasında ise bir ilişki gözlemlemedik” dedi.
Yatmadan önce kahve ya da çay uykuyu etkilemiyor
08.08.2019 - 07:58 | Son Güncelleme: 08.08.2019 - 08:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yeni bir çalışma, yatma vaktinden önce tüketilen kahve ve çayın uykuyu etkilemediğini ortaya koydu.
Etiketler : çay,kahve,haberler,
642483 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/642483.aspx
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