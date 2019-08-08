Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’nin Florida Atlantik Üniversitesi ve Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesinden araştırmacılar, gönüllü 785 kişiyi toplam 5 bin 164 gün ve gece izleyerek ne kadar kafein ve nikotin tükettiklerini kayıt altına aldı. Çalışmada, nikotinin uykuyu böldüğü, kafeinin uyku üzerinde etkisinin olmadığı görüldü. Florida Atlantik Üniversitesinden Dr. Christine Spadola “Uyku öncesi dört saat içinde kafein alımı ile uyku parametrelerinin hiçbiri arasında ise bir ilişki gözlemlemedik” dedi.