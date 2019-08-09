Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli ilaçlar, tıbbi cihazlar ve aşıya dair açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, yerlileşmeyi stratejik bir alan olarak gördüklerini, ilaçta dışa bağımlılığın geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 2 azaldığını söyledi. Koca, tıbbı malzemede yüzde 82, tıbbı cihazda yüzde 84, aşıda ise yüzde 100’e yakın dışa bağımlılık söz konusu olduğunu belirterek “Onun için önümüzdeki süreçte, yerlileşmeyi, yerelleşmeyi ve özellikle millileşmeyi son derece önemsiyoruz” dedi. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığının (TUSEB) bayramdan sonra aşı üzerinden bir çağrı geçeceğini bildiren Bakan, şunları söyledi: Aşıda önümüzdeki beş yıllık süreçte dışa bağımlılığımızı bitirmek, tamamen yerlileştirmek istiyoruz. Difteri ve tetanosla ilgili süreç zaten bitti. Önümüzdeki hafta da ruhsatı verilmiş olacak. Hepatit A ve suçiçeği için önemli bir mesafe katettik. Onunla ilgili de arkadaşlar Küba’ya, Güney Kore’ye, Endonezya’ya, Bangladeş’e ziyaretler yaparak, teknoloji transferi ve kendi AR-GE’mizde üretim dâhil olmak üzere bunu önümüzdeki süreçte hızla tamamlamak istiyoruz.