Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yoğun iş hayatından uzaklaşmak ve dinlenmek için çıkılan tatillerde kalorili yiyeceklerin ve şekerli içeceklerin tüketilmesi yaz döneminde kilo artışına neden oluyor. Aynı zamanda bayram tatilinin de eklenmesi ve şerbetli tatlıların tüketilmesi kilo problemini ciddi boyuta taşıyor. Bal üreticisi Ahmet Bağran Aksoy, “Ham balın içeriğinde bulunan ve metabolizmanın çalışması için büyük önem taşıyan vitamin, mineral ve enzimler, sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlıyor. Yaz aylarında tükettiğiniz gıdalara ham bal ekleyerek kilo artışınızı durdurabilirsiniz. Bunun yanı sıra kurban bayramının yaklaşmasıyla birlikte evlerde tatlı yapma hazırlıkları başladı. Yoğun miktarda şeker içeren şerbetli tatlıların tüketimi vücuttaki şeker oranını yükselterek ciddi sağlık problemlerine neden oluyor. Tatlılarınızda şeker yerine ham bal kullanarak, daha sağlıklı bir bayram geçirebilirsiniz. Ayrıca bayramda gelen misafirlerinize ham ballı şerbet ya da ham ballı yoğurt gibi hafif ikramlarda bulunabilirsiniz” dedi.

“Bal, tokluk hissiyle az yememizi sağlıyor”

Ham balın sindirimi rahatlattığını belirten Ahmet Bağran Aksoy, “Tatilde yapılan en önemli hata, öğünlerin düzensiz olması. Dolayısıyla, kişilerde aniden gelişen yeme atakları meydana geliyor. Ayrıca tüketilen şekerli içecekler, fast food ve abur cuburlar da hızla kilo alınmasına sebep oluyor. Bu nedenle tatilden dönen hemen herkes diyete başlıyor. Hızlı kilo vermek için uygulanan ve sağlığa ciddi zararları olan düşük kalorili diyetler, verilen kiloların hızlıca geri alınmasına neden oluyor. Diyet denildiği zaman akıllara tatlı ve şekerin olmadığı katı diyetler geliyor. Ancak bu düşünce tamamen doğru değil. Ham balın içeriğindeki mineraller, B vitaminleri ve enzimler metabolizmanın hızlı çalışması için son derece önemli. Özellikle sabah aç karna tüketilen 2 tatlı kaşığı ham bal ve 1 tatlı kaşığı polen ile bol su içmek bağırsaklarımızın düzenli çalışmasını sağlarken, verdiği tokluk hissiyle, daha az yememizi sağlar” ifadelerini kullandı.

“Şeker yerine ham bal tercih edin”

Balın sağlık açısından önemine vurgu yapan Aksoy, “Sağlıklı bir yaşam sürmek istiyorsak şeker yerine kullanabileceğimiz besin kaynaklarına yönelmemiz gerekiyor. Bu besin kaynaklarının başında işlem görmemiş saf halini koruyan ham balın yer alıyor” şeklinde konuştu.