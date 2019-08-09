Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Artroskopi omuzda gerçekleşen hasarların tedavisinde kullanılan cerrahi bir işlemdir. Omuzun esnek yapısı nedeniyle çokça zedelenebilir olmasından ötürü tedavi yollarıda sıkça internette, "Omuz artroskopisi nedir? Omuz artroskopisi ne kadar sürer? Artroskopi’nin riskleri, tedavisi" şeklinde aranmaktadır. İşte artroskopi ilgili merak edilenler...

OMUZ ARTROSKOPİSİ NEDİR/ NE KADAR SÜRER?

Artroskopi yöntemi ile küçük kesikler yaparak omuz ekleminizin içini görebilir ve burada operasyon yapılabilir. Bu işlem için artroskop denilen ince, uzun ve ışıklı bir aygıt kullanılır. Ameliyat sırasında artroskop, eklemin içinden aldığı canlı video görüntülerini monitöre gönderir. Bu görüntüler sayesinde, omzunuzdaki sorun tanımlanırr ve tedavi edilebilir. Artroskopi yönteminde çok küçük kesikler yapıldığı için, iyileşme dönemi açık ameliyatlara kıyasla çok daha kısa sürer ve çok daha az acılıdır.

ARTROSKOPİ'NİN RİSKLERİ / TEDAVİSİ

-Omzunuzda tutukluk ve sürekli ağrı

-Kanama veya kan pıhtılaşması

-Enfeksiyon

-Sinirlerin veya damarların hasar görmesi

-Omuz Sorunlarınızın Artroskopi ile Tedavisi

Aşağıda sık görülen omuz sorunları ve bunların artroskopi ile nasıl tedavi edildiğini görebilirsiniz.

Sıkışma (Impingement)

Kolun uzun süre baş üzeri seviyelerde kullanılması Rotator Manşet ve Bursa’da sorunlara yol açabilir. Bu durumda bazı kol hareketleri ağrılı ve sorunlu olmaya başlar. Sıkışma sonucunda bursit veya tendinit tablosu da oluşabilir.

Omuz Artroskopisi

Bursa şiş ve kalınlaşmış ise, ameliyat sırasında alınabilir ve varsa akromiyon çıkıntısı tıraşlanabilir. Korakoakromiyal bağ da kesilebilir. Bu önlemlerle daha fazla rahatlık sağlanacağı için baskı azalmış olur ve kol daha rahat hareket edebilir.

Rotator Manşet Yırtığı

Rotator manşet ani bir zedelenme ya da aşırı kullanım sonucunda yırtılabilir. Bu durum ağrıya, kolda güçsüzlük ve normal omuz hareketlerinde kayba yol açabilir.

Omuz Artroskopisi

Ameliyat sırasında, yırtılmış rotator manşet tendonları, yırtık bölge alınacak biçimde kısaltılabilir. Bundan sonra kirişler yeniden kol kemiğine bağlanır. Bunun için dikiş, çıpalar veya cerrahi vidalar kullanılır.

Kapsül Esnemesi

Esnemiş bir kapsül gevşemiş demektir. Gevşek bir kapsül ise eklemi yerinde sağlam tutamaz. Eklemdeki kemikler sanki gereğinden fazla hareket ediyorlarmış duygusu verirler.

Omuz Artroskopisi

Artroskopi sırasında esnemiş kapsül içe doğru katlanır ve dikişle yerine tutturulur (Bu işlem kapsülün içinden yapılır). Böylece kapsül yeniden gerginleşir ve omuz ekleminin daha sağlamlaşması sağlanır.

Labrum Yırtılması

Labrum, glenoid yuvasının kenarından yırtılabilir. Bu durumda eklemde takılma meydana gelebilir veya yerinden çıkıyormuş duygusu yaşanır. Hatta omuzun yerinden çıkması bile olabilir.

Omuz Artroskopisi

Yırtılmış labrum, yeniden glenoide tutturulmak suretiyle onarılabilir. Bunun için genellikle glenoid kemiğine takılan özel çıpalar kullanılır. Çıpaların ucundaki dikişler de bağlanarak labrum sabitlenir. Bu işlemden sonra eklem artık daha sağlam olacaktır.

Artrit ve Serbest Cisimler

Yaş ve kullanım sonucunda eklemdeki kıkırdağın uğradığı hasara artrit denilmektedir. Bu durum yaralanmalar veya romatizmal hastalıklar nedeniyle de ortaya çıkabilir. Eklemin içinde, yıpranma nedeniyle de kemik veya kıkırdak parçaları gibi bazı serbest cisimler veya kemik çıkıntıları görülebilir.

Omuz Artroskopisi

Ameliyat sırasında kemik çıkıntıları temizlenir. Eklemin pürüzlü yerleri düzgünleştirilir. Varsa serbest cisimler de eklemden temizlenir. Yeni kıkırdak büyümesini tetiklemek amacıyla kemiği kazımak veya törpülemek de mümkündür.