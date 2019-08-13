Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Gereğinden fazla su içmenin metabolik dengeyi bozduğunu söyleyen Prof. Dr. Gümürdülü “Besinlerin sindirimi, dokulara taşınması ve hücrelerde kullanılması sonucu oluşan zararlı atıkların atılması ve vücut ısısının düzenlenmesi için su gereklidir. Vücutta yeterince su bulunması yaşam için zorunludur. Günde en az sekiz bardak içmek gereklidir. Böbreklerin su atma kapasitesinin üzerinde su alınması ise fazla çalışmasına sebep olur. Böbreklerin fazla çalışması, işlev kaybına yol açar. Bu durumda vücuttan atılamayan su, kanda birikerek sodyum, potasyum ve birçok mineral dengesinin bozulmasına yol açar. Bunlara bağlı olarak vücuttaki tüm fonksiyonel faaliyetler menfi bir şekilde etkilenir” dedi.