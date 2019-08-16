Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık - Uyku ile obezite arasında ilişki olduğunu söyleyen Üsküdar Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Defne Kaya “Yeni bir çalışma, aydınlık ve geç saatte uyuyup, erken saatte uyanmak sebebiyle derinleşemeyen uyku ile obezite arasında bir ilişki olabileceğini gösterdi. Aydınlık bir ortamda ya da televizyon karşısında uyumanın, melatonin salınımını azaltarak uyku kalite ve düzenini bozduğu biliniyor. Hücreleri yenileyici, bağışıklık sistemini düzenleyici ve yaşlanmayı geciktirici hormon olan melatoninin gece salınıyor. Bu yüzden vücut saatinin doğru ayarlanması gerekiyor. İstatistikler televizyon karşısında uyumanın vücut kitle indeksinde (VKİ) yüzde 10 artışa yol açtığını gösteriyor” diye anlattı.