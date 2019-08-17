Prof. Dr. Öztürk, KOAH ve astım hastalarının tatil yörelerini de buna göre seçmeleri gerektiğini ifade ederek “Marmara ve Ege Bölgesi’nde hava kirliliğinin diğer illere göre daha az olduğu bildirilen illerden Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir; Karadeniz Bölgesi’nde ise Kastamonu, Sinop, Artvin, Rize KOAH ve astım hastaları tarafından tatil için tercih edilebilir. İç Anadolu’da Eskişehir, Nevşehir ve Kırşehir, Doğu Anadolu Bölgesi’nde ise Van ve Tunceli KOAH ve astım hastaları tarafından seçilebilecek alternatif rotalar arasında yer alıyor” dedi.
KOAH hastaları sıcakta dışarı çıkmasın
17.08.2019 - 03:44 | Son Güncelleme: 17.08.2019 - 03:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yaz mevsiminde KOAH ve astım hastalarının aşırı sıcağa maruz kalmaması gerektiğini söyleyen TÜSAD KOAH Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Can Öztürk, KOAH hastaları için hava kirliliğinin yanı sıra havadaki nem oranın da önem taşıdığını belirterek “Bu hastalar 30 derecenin üzerinde seyreden sıcakta ve nemin yüzde 60’ı aştığı günlerde özellikle öğle saatlerinde dışarıya çıkmamalıdır” dedi.
Etiketler : koah,hastalık,sıcak,
644236 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/644236.aspx
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