Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Prof. Dr. Öztürk, KOAH ve astım hastalarının tatil yörelerini de buna göre seçmeleri gerektiğini ifade ederek “Marmara ve Ege Bölgesi’nde hava kirliliğinin diğer illere göre daha az olduğu bildirilen illerden Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir; Karadeniz Bölgesi’nde ise Kastamonu, Sinop, Artvin, Rize KOAH ve astım hastaları tarafından tatil için tercih edilebilir. İç Anadolu’da Eskişehir, Nevşehir ve Kırşehir, Doğu Anadolu Bölgesi’nde ise Van ve Tunceli KOAH ve astım hastaları tarafından seçilebilecek alternatif rotalar arasında yer alıyor” dedi.