Susuzluğun en önemli belirtisinin ağızda kuruma, idrarda miktarında azalma ve idrar renginde koyulaşma, baş dönmesi, hâlsizlik ve bilinç bulanıklığı olduğunu anlatan Dr. Tellioğlu “Dehidratasyon böbrek yetersizliğine ve tansiyon düşüklüğüne yol açar. Susuzluk ciddi düzeye ulaştığında hayati riske yol açtığından acilen tıbbi tedavi gerekir” dedi.
Yazın düşük tansiyon, susuz kalma belirtisi
17.08.2019 - 03:54 | Son Güncelleme: 17.08.2019 - 03:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Özellikle ileri yaşlarda yeteri kadar su içmenin son derece önemli olduğunu hatırlatan Acıbadem Kadıköy Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Burcu Tellioğlu “dehidratasyon” olarak tarif edilen, “susuz kalma” durumunda vücudun normal fonksiyonlarının bozulduğunu söyledi.
Etiketler : su,tansiyon,haberler,
644238 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/644238.aspx
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