Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Susuzluğun en önemli belirtisinin ağızda kuruma, idrarda miktarında azalma ve idrar renginde koyulaşma, baş dönmesi, hâlsizlik ve bilinç bulanıklığı olduğunu anlatan Dr. Tellioğlu “Dehidratasyon böbrek yetersizliğine ve tansiyon düşüklüğüne yol açar. Susuzluk ciddi düzeye ulaştığında hayati riske yol açtığından acilen tıbbi tedavi gerekir” dedi.