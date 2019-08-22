Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla PEKER

ANKARA

Sağlık Bakanlığı, bu yıl 5’incisini düzenleyeceği “Yılın Hastane Eczacısı” yarışması için başvuru konularını belirledi. Bakanlık İlaç güvenliğinin sağlanması, ilaç kullanım ve uygulama hatalarının önlenmesi ve majistral ilaç (eczanelerde hazır bulunmayan fakat eczacılar tarafından hazırlanan ilaçlar) hazırlamaya yönelik yapılan faaliyetlerde iyi uygulama örneklerine sahip eczacıları ödüllendirecek. Başvurular 16 Eylül’de son bulacak. Dereceye girmek için belirlenen konu başlıkları ise şöyle:

¥ Sağlık tesislerinde kullanımı artan ürünlerin yerine tedavinin seyrini değiştirmeksizin aynı etkiyi oluşturacak daha uygun maliyetli ürünler konusunda danışmanlık faaliyetleri.

¥ İlaçların hastaya uygulanacak doza göre kullanılmadan kalan kısımlarının zayi olmasını engellemek için gerçekleştirilen faaliyetler.

¥ Özellikle yoğun bakım, palyatif bakım merkezleri ve evde sağlık hizmetleri gibi alanlarda birden fazla ilaca maruz kalan hastaların ilaç tedavilerinin eczacılar tarafından gözden geçirilmesi ve gereksiz ilaç kullanımının tespit edilmesi halinde hekime tavsiyede bulunarak istenmeyen durumların önüne geçilmesi.

¥ Sağlık tesislerinde etkin stok yönetimi yaparak; stok gün düzeyi, cep depo yönetimi, tüketim takipleri, depolama alanı yerleşimi gibi konularda gerçekleştirilen uygulamalar.