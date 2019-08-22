Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Dünyada 18 ülke ve yaklaşık 18 bin kişi üzerinde gerçekleştirilen bir çalışma estetiğin artık lüks değil ihtiyaç olarak görüldüğünü ortaya koyuyor. 17. Dünya Estetik ve Anti-Aging Kongresi’nde açıklanan Allergan 360° Estetik Raporu’nu değerlendiren Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Seyfi Akbay, toplumun estetiğe yaklaşımının değiştiğini belirterek, “Estetik uygulamalar yalnızca beş yıl öncesine kıyasla sosyal açıdan çok daha kabul edilebilir hale geldi. Artık sadece kadınlar değil, erkekler de yaptırdıkları estetik uygulamaları anlatmaktan çekinmiyorlar. Çalışmaya katılan kadınların yarısından fazlası estetiğin daha sağlıklı görünmek için bir ihtiyaç olduğunu belirtiyor” dedi.

DOKTORU SOSYAL MEDYADAN BULUYORLAR

Toplumdaki estetik dokunuşlara yönelik ön yargıların hızla kırıldığını anlatan Opr. Dr. Akbay, “Artık neredeyse her 10 kadından dokuzu kısa vadeli planlarına estetik uygulamayı da ekliyor. Bu kişilerin en sık başvurduğu bilgi kaynağı ise sosyal medya. Çalışmaya katılanların yüzde 64’ü zinde ve sağlıklı görünmenin moda ve güzellik alanındaki gelişmelere ayak uydurmanın özgüvenlerine katkıda bulunduğunu belirtirken güzelliği tanımlamak için en sık kullanılan terimler arasında ise doğal, sağlıklı, güçlü terimleri yer aldı” dedi.