Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Koca, “Yılbaşında 4 bin 900 olan ambulans sayısını 6 ay içinde 5 bin 483’e çıkardık. Yeni açılan 112 istasyonlarımızla, istasyon sayımızı da 2 bin 801’e yükselttik” dedi.

Ambulanslarda bulunan navigasyon cihazı sayesinde de konum belirlenerek en yakındaki ambulansın olay yerine sevk edildiğini hatırlatan Koca, dijital ambulansların pilot olarak Bolu, Çanakkale, Kırklareli, Kırıkkale ve Çankırı’da hizmete girdiğini, bu yıl sonuna kadar 81 ilde tüm ambulansların dijital sisteme geçmesini hedeflediklerini kaydetti. Sağlık Bakanı Koca, “Sigortalı olup olmadığına bakmadan tüm vatandaşlarınmıza en geniş kapsamda ambulans hizmeti veriyoruz Hava ambulans sistemi de buna dâhildir.