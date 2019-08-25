Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

D vitamini eksikliğinin özellikle kapalı ortamlarda çalışmak zorunda olan kişilerde daha sık görüldüğünü ifade eden Kıskaç, “2017’de yayınlanan birçok çalışmanın derlendiği bir meta-analizde, ofis gibi kapalı alanda çalışanlarda yüzde 90’lara varan D vitamini yetersizliği tespit edilmiştir. Özellikle plaza benzeri ortamlarda çalışanların, doktorlarına başvurarak D vitamini düzeylerine baktırmalarını önermekteyiz” dedi.