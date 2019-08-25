D vitamini eksikliğinin özellikle kapalı ortamlarda çalışmak zorunda olan kişilerde daha sık görüldüğünü ifade eden Kıskaç, “2017’de yayınlanan birçok çalışmanın derlendiği bir meta-analizde, ofis gibi kapalı alanda çalışanlarda yüzde 90’lara varan D vitamini yetersizliği tespit edilmiştir. Özellikle plaza benzeri ortamlarda çalışanların, doktorlarına başvurarak D vitamini düzeylerine baktırmalarını önermekteyiz” dedi.
Bir plaza hastalığı: D vitamini eksikliği
25.08.2019 - 02:52 | Son Güncelleme: 25.08.2019 - 02:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İç Hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Muharrem Kıskaç, D vitamininin öneminin her geçen gün daha iyi anlaşıldığını aktardı.
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646123 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/646123.aspx
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