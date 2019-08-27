Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Diğer kanserler kadar sık duymasak da saatte bir kişinin ağız kanseri yüzünden hayatını kaybettiğini biliyor muydunuz? Her ne kadar kanser türleri arasında en masumu olarak bilinse de aslında durum sandığımızın tam tersi. Ağız kanseri diğer kanser türlerine nispeten daha ölümcüldür ve önemsemediğimiz belirtiler istenmeyen sonuçlara davetiye çıkarabilir. Ağız içindeki bazı basit yaraların kanser belirtisi olabileceğini hatırlatan Avrasya Radyasyon OnkolojisiUzmanı Prof. Dr. Mustafa Vecdi Ertekin, alkol ve sigara tüketiminin ağız içi kansere yakalanma riskini artırdığını söyledi.

EN ÇOK DİŞ HEKİMİ TEŞHİS EDİYOR

Ağız içi kanser teşhisinin çoğunlukla diş hekimleri tarafından konulduğunu söyleyen Prof. Dr. Ertekin, “Ağız kanseri bulaşıcı değildir ancak bazı faktörler kanser oluşumunu dolaylı da olsa etkiler. Özelikle tütün kullanımı, ağız kanseri sebeplerinin başında gelir ve tütün mamullerinin tüketimi kanser riskini arttırdığı bilinmektedir. Ağız kanseri riskini arttıran bir diğer faktör ise alkol kullanmak. Risk alkol alımının çokluğu ile doğru orantılı olarak artar. Dudak kanserinde de önemli bir payı bulunan güneş ışınları sigara tiryakileri için önemli bir risk faktörüdür. Ailede kanser hikâyesi olması da hem diğer kanser türlerinde hem de ağız kanserinde oldukça etkilidir” dedi.

EN ETKİLİ TEDAVİ AMELİYAT

Ağız içi kanserlerde hastanın ihtiyacına göre tedavi planı yapıldığını ifade eden Prof. Dr. Ertekin, genelde en başarılı yöntemin kanserli bölgeyi ağızdan uzaklaştıran cerrahi olduğunu söyledi. Ardından hastalığın evresi, hastanın genel sağlık durumu ve patoloji sonuçlarına göre kanser hücrelerini öldürmek için X ışınları ve protonlar gibi yüksek enerjili ışınların kullanıldığı bir yöntem olan radyasyon tedavisi uygulandığını belirterek “Bu tedavi yöntemi genelde tek başına kullanılmaz. Daha etkili olabilmesi için kimyasal bir yaklaşım olan kemoterapi ile birlikte uygulanır” dedi.

DİŞ ETİ KANAMALARI MASUM DEĞİL

Ağız kanserinin bazen herhangi bir belirti göstermediğini bazen de kişinin hayatını olumsuz etkileyecek belirtilerle ortaya çıktığını söyleyen Prof. Dr. Mustafa Vecdi Ertekin, “Hastalık, ağız boşluğunda, dilde, dişte, diş etinde, dudakta ya da orofarenks dediğimiz ağızın gerisinde yer alan bölgede meydana gelir. Özellikle 45 yaş üstü kişilerde ve erkeklerde görülme sıklığı oldukça fazladır” dedi. Prof. Dr. Ertekin belirtileri şöyle sıraladı:

¥ Ağız içinde, dilde ya da diş etinde beyaz veya kırmızı lekelenmeler,

¥ Boyunda şişlik ve yutkunmada zorlanma,

¥ Dil ve çenede hareket zorluğu,

¥ Ağızda ağrı, uyuşukluk,

¥ Dişlerde hassasiyet ve ani diş kaybı,

¥ Seste değişiklik,

¥ Kanamaya yol açan ve tekrarlayan yaralar belirtiler arasında sayılabilir ve ardından kanser görülme riski söz konusudur.