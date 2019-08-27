Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Vücudumuzun sütteki proteininin tamamına yakınını sindirdiğine işaret eden Acıbadem Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Baş, “Bu sebeple sütte bulunan proteinler, hücre ve dokuların oluşmasında, saç ve tırnakların gelişmesinde önemli rol oynuyor, büyüme ve gelişmeye büyük ölçüde katkı sağlıyor, kasların sağlıklı gelişmesine ve çalışmasına yardımcı oluyor” dedi. Sütün toplumda yalnızca kalsiyum kaynağı gibi görüldüğünü hatırlatan Prof. Dr. Baş, “Süt aynı zamanda fosfor, magnezyum, çinko ve selenyum gibi diğer birçok minerali içinde barındırmaktadır. Son 20 yılda, süt ürünleri proteinleri üzerine araştırmalar arttı. Bugün biliyoruz ki, süt ürünleri proteinlerinin hipertansiyon, dislipidemi ve hipertansiyon üzerine direk pozitif etkileri bulunuyor. Süt ürünleri proteinleri aynı zamanda yağsız vücut kitlesini artırma ve obeziteyi azaltma aracılığıyla dolaylı yoldan metabolik sağlığı iyileştirir” dedi.