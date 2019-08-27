Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Birçok kişi gün içerisinde bastıran tatlı krizleri sebebiyle diyetini bırakıyor. Bir o kadar da “Ben diyet yapamam, tatlı seviyorum” diyerek kilo vermeye yaklaşmayan kişi var. Diyet yaparken tatlıyı tamamen hayattan çıkarmak gerekmediğini anlatan Memorial Şişli Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Rumeysa Kalyenci, “Tatlı kontrollü yendiği takdirde diyet yaparken meydana olumsuz ruh hâlini olumluya çevirebilir ve stresi azaltabilir” dedi.

Hamurlu ve şerbetli tatlılara oranla daha düşük kaloriye sahip olan sütlü tatlılar diyetlerde hayat kurtarır. Sütlü tatlıların düşük enerji sebebiyle gün içindeki şeker dalgalanmalarını da azalttığını da söyleyen Dyt. Kalyenci, “Diyet sütten hazırlayacağınız tatlıyı şeker eklemeden ve içine meyve koyarak pişirin. Özellikle ananas gibi şeker tadı baskın olan meyveler seçilirse tatlı ihtiyacı daha rahat karşılanabilir. Meyve tercih etmeyenler için düşük kalorili tatlandırıcılar veya bal-pekmez tercih edilebilir” dedi.

Diyet döneminde tatlının ne zaman yenildiğin de önemli olduğunu hatırlatan Dyt. Kalyenci, “Tatlı yemek için en doğru zaman yemekten birkaç saat öncesi ya da sonrasıdır. Bunun için ara öğünlerden herhangi biri tercih edilebilir. Ancak akşam öğünlerinden sonra tüketilmesi tavsiye edilmez. Hiçbir zaman tok karnına yememeye, uykudan önce sütlü tatlı tüketmemeye özen gösterilmelidir” diye anlattı.