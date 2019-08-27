Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şüpheli alanın, Prostat Füzyon Biyopsisi olarak adlandırılan biyopsi ile tam olarak hedeflendiğini dikkat çeken Kocakoç, “Rastgele yapılan biyopsiye göre prostat kanserleri, 2 kat daha doğru tespit ediliyor” dedi.

ŞÜPHELİ ALANDAN BİYOPSİ

Multiparametrik prostat MR’ın, prostatın incelenmesi için özel olarak geliştirilmiş bir MR tekniği olduğunu söyleyen Altınbaş Üniversite Hastanesi Medical Park Bahçelievler Girişimsel Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ercan Kocakoç, şüphelenilen alanlar belirlendikten sonra prostat füzyon biyopsi ile hedefe yönelik biyopsi yapıldığını vurguladı. Prof. Dr. Ercan Kocakoç, “Rastgele biyopsi aldığında prostat kanserlerinin sadece yarısı tespit edilebiliyor. Füzyon biyopsi yapılan hastalarda ise yüzde 90 oranında kanser tek seferde yakalanıyor” diye konuştu.