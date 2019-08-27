Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Lancet’in nöroloji dergisinde yayınlanan çalışmada 30-50 yaş arasındaki “kritik dönem” olarak adlandırılan dönemde yüksek tansiyonun beyinde hasarı hızlandırabileceği gösterildi. Erken dönemde yaşanan yüksek tansiyonun beynin küçülmesini hızlandırdığına ve unutkanlık ve Alzheimer gibi hastalık riskini artırdığına dikkat çeken uzmanlar, “43 ve 53 arasındaki yüksek kan basıncı, 70’li yaşlara gelindiğinde daha fazla beyin hasarının ortaya çıkmasına sebep oluyor. Şimdi çalışmalarımızı gençlik döneminde yapılan yüksek tansiyon tedavisinin bu hasarı azaltıp azaltmadığını anlamaya yönlendirdik” açıklamasını yapıyorlar.