Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Türkiye’yi ayağa kaldıran Emine Bulut cinayeti ile bir defa daha gündeme gelen şiddet ve şiddete yol açan sebepler, akademik bir çalışmanın konusu oldu. Toplumun “Öfke-Düşmanlık-Saldırganlık” davranışlarının araştırıldığı çalışmanın sonuçlarına göre “en öfkeli” kesimin 18-23 yaş arası olduğu ortaya çıktı.

Üsküdar Üniversitesi lisansüstü öğrencileri tarafından Türkiye genelinde 81 ilde 25 bin kişiyle gerçekleştirilen ve kendi alanında ülkemizdeki “en geniş çalışma” olan araştırmaya göre, bu yaş grubunda erkeklerin “Öfke-Düşmanlık-Saldırganlık” puanı 9,08; kadınların puanı ise 8,94 bulundu. Alkol ve madde kullananlarda şiddet eğilimi artıyor. 2018 yılında tamamlanan ‘Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası” kapsamında Sosyal Bilimler Enstitü Müdürü Doç. Dr. Gökben Hızlı Sayar ve Psikoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Ünübol’un öncülüğünde yürütülen çalışma çarpıcı veriler içeriyor.

“Öfke-Düşmanlık-Saldırganlık” davranışı hostilite olarak adlandırılıyor. Türkiye’nin ruh sağlığı haritasına bakıldığında hostilite ortalaması 14,4 puan olarak çıkıyor. “Öfke-Düşmanlık-Saldırganlık” puanı en yüksek bölge Güneydoğu Anadolu Bölgesi olurken; en düşük bölge ise Trakya ve Orta Karadeniz bölgesi oldu.

EĞİTİM SEVİYESİ DÜŞTÜKÇE SALDIRGANLIK ARTIYOR

Eğitim düzeyine bakıldığında eğitim düzeyi düştükçe “Öfke-Düşmanlık-Saldırganlık” puanlarının arttığı görülüyor.

Doç. Dr. Gökben Hızlı Sayar “Bir kişi öfkesini yapıcı veya kendisini düzeltici güce dönüştüremiyorsa, âdeta saatli bir bomba gibi dolaşmaya başlar. Kontrolsüz öfke, şiddete döner” dedi.

Türkiye’de erkeklerin 2019’un ilk 7 ayında en az 184 kadını öldürdüğünü söyleyen Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Şiddet ve Suçla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi (ŞİDAM) Müdiresi Prof. Dr. Sevil Atasoy “Kadınları öldüren her 4 erkekten 3’ü kocasıydı. Kadınların yüzde 58’i ev içinde öldürüldü. Erkekler kadınları ayrılmak istediği ya da barışmak istemediği, çocuğuyla görüşmek istediği, aldığı ayakkabıyı beğenmediği hatta takı yüzünden çıkan tartışma nedeniyle, kıskançlık yüzünden ve kendisine kötü davrandığı bahanesiyle öldürdü” dedi.

ÇOCUKLARINIZA DUYGULARINI İFADE ETMEYİ ÖĞRETİN

Araştırmadan çıkan sonuçlara göre “Öfke-Düşmanlık-Saldırganlık” davranışının azaltılması için şu tavsiyeler verildi:

¥ Öfke kişinin kendisine, problemin kaynağına ya da herhangi yapıcı bir davranışa yönelmediği takdirde, kişi saatli bir bomba hâline gelecektir.

¥ Öfkenin fark edilmesi ve kişinin duygusunu tanıyabilmesi önemlidir.

¥ Öfkenin önlenmesi kişinin kendisinin yapabileceği bir şey gibi gözükse de, toplumsal olaylar ve kişinin kontrol edemeyeceği problemler, öfkenin artmasına yol açabilir. Bu sebeple kişin problemlerinin yanında, toplum içerisindeki negatif olayların, en yapıcı şekilde çözülmeye çalışılması, toplumun öfkesini azaltabilir.

¥ Öfke kontrolü koruyucu ruh sağlığı açısından ilk ele alınması gereken duygulardan birisidir.

¥ Genç yaştan itibaren uygun duygu ifade biçimi eğitimlerinin verilmelidir

BAĞIMLILIKLAR SALDIRGANLIĞI TETİKLİYOR

Sigara, alkol ve madde kullanımı gibi bağımlılıkların kişiyi kısa süreliğine rahatlattığına işaret eden Doç. Dr. Gökben Hızlı Sayar “Bu rahatlatan davranışlar, bir süre sonra kişinin öfkeyi yeniden ve bu defa daha güçlü şekilde hissetmesine neden olur. Negatif kişilik yapısına sahip, kişisel iyilik hâli düşük olanlarda şiddete eğilim daha yüksektir” dedi.

BEKÂR ERKEKLER DAHA TEHDİTKÂR

“Öfke-Düşmanlık-Saldırganlık” davranışının medeni durumla etkisi de ölçüldü. Araştırmada bekâr erkeklerin öfke puanının daha yüksek olduğu görüldü.