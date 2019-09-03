Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Vücudumuza giren her besinin ruhumuzda bir karşılığı olduğunu biliyor muydunuz? Hemen her dilde farklı şekillerde kurulan ancak anlamı değişmeyen bir cümle var: “Ne yersen osun”… Yediklerimiz hem hücrelerimizi hem de ruhumuzu etkiliyor. Nasıl mı? Öncelikle aç kaldığımızda düşen kan şekeri yüzünden huzursuz, sinirli ve agresif oluyoruz. Bazı yiyecekler serotonin gibi daha iyi hissetmemizi sağlayan hormonların daha fazla salgılanmasını sağlayarak bizi mutlu ediyor. Bazı yiyecekler enerji verirken bazıları da sakinleştiriyor. Aile Hekimliği Uzmanı Prof. Dr. İsmet Tamer, ruh hâlimizi ve enerji kapasitemizi etkileyen yiyecekleri sıraladı:

OMEGA 3’LE BEYİN KİMYANIZI DÜZENLEYİN

Kaygı ve stresle başa çıkmak için yapabileceğiniz en iyi şeylerden biri beyin kimyanızı düzene koyacak yiyeceklerle beslenmektir. Beynimizin düzgün çalışmak için sağlıklı yağlara, özellikle de omega-3 yağ asitlerine ihtiyacı var. Omega-3’ten zengin gıdaların başında somon, ceviz, avokado, keten tohumu, chia tohumu gibi yiyecekler geliyor. Özellikle somon en iyi Omega-3 kaynaklarından biridir. Haftada üç kere tüketmek hem stresinizi azaltır, hem de stresten yorulan kalbinizi korumaya yardımcı olur.

GÜNDE 10 BADEMLE ANTİDEPRESAN ETKİSİ

B vitaminleri, vücudun hem fiziksel hem de ruhsal dayanıklılığında önemli rol oynar. Pek çok araştırmada, B vitamini açısından zengin dana eti, avokado, badem gibi yiyecekleri bol bol tüketmenin sinir sistemine olumlu etki yaptığı gösteriliyor. Bu vitaminlerin eksikliğinde de kaygı bozuklukları görülebiliyor. Yeterli B6 vitamini alındığında, mutluluk hormonu diye de bilinen serotonin maddesinin salgılanması kolaylaşıyor, hissettiğiniz stres azalıyor. Ayrıca hem stresi azaltan hem de bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olan badem, B2 ve E vitamini bakımından da zengindir. Her gün küçük bir avuç badem yiyerek daha az stresli bir gün geçirebilirsiniz. Ayrıca strese girince kuşkonmaz yiyin. Bu sebze zengin folik asit içeriği ile stresinizi azaltmaya yardımcı olacaktır.

STRESLİ ZAMANLARDA KAHVEYE SARILMAYIN

Kahve ve benzeri kafeinli içerikler vücudumuzda stres ve kaygı hissini artırıyor. Çünkü kafein sinir sistemi için bir uyarıcı etkisi yaparak kalp atış hızını, kan basıncını ve vücut sıcaklığını yükseltiyor. Stresli zamanlarınızda kafeini mümkün olduğunca azaltın. Onun yerine bitki çaylarını tercih ederek gevşeyebilirsiniz. Mesela papatya çayı, sadece bebeklerin uykuya dalmalarını kolaylaştırmakla kalmaz, sizdeki stres ve kaygı belirtilerinde de gözle görülür bir azalma sağlayabilir. Çok çay ve kahve tüketmek idrar söktürücü etki ile vücudu susuz bırakabilir. Bu da metabolizmayı daha kolay strese sokar. Böyle alışkanların yokluğunu suyla telafi edebilirsiniz. Vücudunuza bol bol su almak, sakinleşmek için önemli bir adımdır.

HİNDİ ETİ VE KAKAO MUTLULUĞU ARTIRIYOR

Serotonin üretimini tetikleyen yiyeceklerle kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz. Bunların başında hindi eti geliyor. Diğer tetikleyici yiyecekler ise yumurta, baklagiller, bazı tahıllar muz ve kakaodur. Kakaonun mutlu edici etkisi olduğu zaten biliniyor. Her gün küçük bir parça bitter çikolata tüketerek kalp sağlığınıza da destek olabilir, bu sayede bu konudaki endişe ve stresinizi de azaltabilirsiniz.

YUMURTA, ISPANAK VE BAKLİYATLA RAHATLAYIN

Magnezyum gevşememizi sağlayan ve kaygı belirtilerini bertaraf eden bir mineraldir. Yetersiz magnezyum tüketimi serotonin seviyesini düşürür ve strese dayanmak güçleşir. Magnezyumu bol yumurta, ıspanak ve pazı gibi yeşil yapraklı bitkiler ve bakliyatlar tüketerek stresten daha az etkilenebilirsiniz. Özellikle bakliyat gibi sağlıklı karbonhidratlar, enerji seviyenizi de dengede tutmanıza yardımcı olur.

RAFİNE ŞEKER SİNİR YAPIYOR

Rafine şeker ve işlenmiş gıdalar hem genel olarak vücudumuza, hem de özellikle beynimize zararlı maddelerdir. Şeker ve diğer rafine karbonhidratlı gıdaların başlangıçta stresi azalttığı söylenebilir. Sonrasında kan şekerinizdeki dalgalanmalar ya da alacağınız aşırı kaloriler stresinize kesinlikle iyi gelmeyecektir. İlla da karbonhidrat diyorsanız, tam tahıllı, işlenmemiş yulaf gibi kompleks karbonhidratları tercih etmelisiniz.