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Tıbbi cihaz ve malzeme fiyatları yeniden belirlendi
04.09.2019 - 14:30 | Son Güncelleme: 04.09.2019 - 14:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Resmi Gazete’de yayımlanan Yeni Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) ile tıbbi cihaz ve malzeme fiyatlarının yeniden belirlendiğini, 1663 tıbbi cihaz ve malzeme fiyatında 731 milyon lira iyileştirme sağlandığını duyurdu.
Etiketler : Tıbbi cihaz,malzeme fiyatları,belirleme,
648220 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/648220.aspx
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