Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık - Kısırlıkla ilgili bilgiler çoğunlukla “ileri anne yaşı”nın çocuk sahibi olmayı engellediği yolunda. Ancak son yapılan araştırmalar babanın yaşının da önemli oranda etkili olduğunu gösteriyor. Tüp bebek tedavilerinde baba yaşının 50’nin üzerinde olmasının tüp bebek başarısızlığını artıran bir faktör olduğunu söyleyen Ege Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Aile Planlaması-İnfertilite Araştırma Uygulama Merkezi Koordinatörü Prof. Dr. Erol Tavmergen “Çalışmalara göre baba yaşının 35’den yüksek olması 30 yaşındaki bir erkeğe kıyasla hamilelik şansını yüzde 50 daha düşürüyor. Yani 5 yıl bile etkili oluyor” dedi.



BEBEKTE SAKATLIK RİSKİ ARTIYOR

İleri baba yaşının bebekte sakatlıklara da sebep olduğunu anlatan Prof. Dr. Tavmergen “İleri baba yaşı, yarık dudak ve damak, çocukluk çağı kanserleri, doğuştan kalp kusurları gibi hastalıklar için risk faktörüdür” diye anlattı. Baba yaşının Klinefelter sendromu ve akondroplazi veya cücelik gibi nispeten nadir görülen genetik hastalıklar için de bir faktör olarak görüldüğünü hatırlatan Prof. Dr. Tavmergen “Ancak son yıllarda yapılan araştırmalar otizm ve şizofreni, epilepsi ve bipolar bozukluk gibi nöropsikiyatrik durumların de baba yaşına bağlı olarak ortaya çıkabileceğini gösteriyor” diye konuştu.



SİGARA VE YILLAR DNA’YI BOZUYOR

Baba yaşının erkek germ hücrelerinin olgunlaşması sırasında kromozom yapısının bozulması ve bu anormalliklerin yıllar içinde birikmesi yüzünden önem kazandığına dikkat çeken Prof. Dr. Tavmergen “36-57 yaşlarındaki erkeklerin spermindeki DNA hasarı miktarı, 35 yaşındaki erkeklerden üç kat fazladır. Babanın sigara içmesi ve folik asit düzeylerinde düşüklük olması da annenin başarılı gebelik geçirmesini engellemektedir” dedi.



ANNE BABANIN TOPLAM YAŞI ÖNEMLİ

Tüp bebek uygulamalarında kadın ve erkekle ilgili olumsuz şartların eşit şekilde masaya yatırılması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Erol Tavmergen

bebek sahibi olmada“ yaşla ilgili risk değerlendirmesinin” anne ve babanın toplam yaşına bakılarak yapılması gerektiğine işaret ederek “Bu sadece anne ya da baba meselesi değil bir ebeveyn meselesidir. Erkeklerin de göz ardı edilmemesi gerekir” dedi. Kısırlık tedavilerinin daha çok kadına odaklandığını ve bu yüzden kadının rolü ile ilgili olarak erkeklerden daha çok şey bilindiğine işaret eden Prof. Dr. Tavmergen “İleri anne yaşı geleneksel olarak 35 yaşından büyük olarak tanımlanmaktadır. Bu yaş istatistiki bir yaştır. Asıl olan yumurtalık yaşlanmasıdır. Bir kadının 35 yaşına gelmeden de yumurtalıkları yaşlanabilir” diye anlattı.