Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık - Sağlığa Evet Derneği ve Türk Kardiyoloji Derneği tarafından İstanbul’da yapılan bir çalışma sonucunda, markette ve açıkta satılan gıda ürünlerinin bir kısmında tehlikeli oranda trans yağ bulunduğu tespit edildi. İstanbul’da marketlerde ve dükkânlarda satışa sunulan paketli ve açık 71 gıda ürününden örnek alınarak laboratuvarda trans yağ miktarının ölçüldüğünü söyleyen Sağlığa Evet Derneği üyesi Prof. Dr. Pınar Ay “Bu ürünlerin yüzde 7’sinde trans yağ miktarının toplam yağ miktarında yüzde 3’ü aştığı, yüzde 13’ünde ise 1 gram üzerinde olduğu saptanmıştır. En yüksek trans yağ değerleri açıkta satılan börek çeşitleri ile paketlenmiş bazı keklerde bulunmuştur. Diğer taraftan örnek alınan simit, açma gibi çokça tüketilen hamur ürünlerinde, margarinlerde, süt ürünlerinde, dondurulmuş gıda ve çerezlerde trans yağ oranı yüzde 1’in altında bulunmuştur” dedi. Dünya Sağlık Örgütü, gıdalarda her 100 gram yağda iki gram üzerinde trans yağ bulunmasının sağlığa zararlı olduğuna dikkat çekerek, 2023 yılına kadar gıda tedarik zincirinden trans yağların kaldırılmasını tavsiye edildiğini hatırlatan Prof. Dr. Pınar Ay, sivil toplum kuruluşlarının bunu yüzde 1’in altına çekmeye çalıştığını belirtti.

Bitkisel kandırmacası

Türk Kardiyoloji Derneği Lipid Çalışma Grubu Başkanı Doç. Dr. Öner Özdoğan “Sanayi üretimi trans yağ, kalp krizi ve ölüme neden olan zehirli gıda katkısıdır. Günde 5 gram trans yağ tüketmek kalp hastalıkları riskini yüzde 25 arttırmaktadır. Çalışmada bazı gıda ürünlerinde o denli yüksek trans yağ bulunmuştur ki, her gün bu gıdayı tüketen birinde kalp hastalığı riskinin artacağı öngörülebilir. Araştırmamızda açıkta satılan böreklerde ve paketli keklerde trans yağa rastladık. Trans yağ paketli gıda etiketlerinde “Hidrojenize bitkisel yağ” olarak belirtiliyor ve toplumda bitkisel olan güvenlidir algısı oluşturularak, toplum sağlığı tehdit ediliyor” dedi. Çalışmaya sokulan örneklerin sayısının artırılması gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Pınar Ay “Vatandaşın kendini koruyabilmesi için yapabileceği en önemli şey paketlerin üzerindeki etiketi iyi okumak” dedi.