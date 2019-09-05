Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tokat’ta oturan ev kadını Tuba (32) ve güvenlik görevlisi Arif Marmara (37) çiftinin 3’üncü çocukları Hayat bebeğin, anne karnında 5,5 aylıkken kalpten çıkan ana damarlarının ters yerleşimli olduğu fark edildi. Tuba Marmara, Tokat’taki doktorunun yönlendirmesiyle Ankara’da Dr. Sami Ulus Devlet Hastanesinde Hayat adını verdiği bebeğini dünyaya getirdi. Yapılan tetkiklerde nadir görülen ‘büyük arterlerin transpozisyonu’ hastalığı teşhisi kesinleşen Hayat bebek, 7 günlükken açık kalp ameliyatı oldu. Hayat bebek, başarılı geçen operasyonla sağlığına kavuştu.