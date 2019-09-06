Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Orta boy bir yumurta 75 kalori olup, 7 gr protein, 5 gr yağ ve 13 farklı vitamin ve mineral içerir. Yüksek biyolojik değere sahiptir, yumurta proteininin neredeyse tamamı vücudunuzda sindirilir. Yumurta sarısı kolesterol içerir fakat yapılan araştırmalar, kan kolesterolünü etkilemediğini, etkileyenin aldığımız doymuş ve trans yağlar olduğunu ortaya koymuştur.

YUMURTA DİYETİ KAÇ KİLO VERDİRİR?

1 haftada 5-7 kg verdiği iddia edilen yumurta diyeti gibi düşük kalorili, besin gruplarından eksik, kısa süreli diyetler nadiren sürdürülebilir kilo kaybıyla sonuçlanır. Bu tür diyetler yo-yo kilo kaybına neden olur, sadece diyeti uygularken kilo verir ve normal döndüğünüzde de geri kilo alırsınız. Haşlanmış yumurta diyeti yağsız protein, meyve ve sebze tüketimini teşvik ederken, tüm besin kategorilerini kestiği için uzun vadede sürdürülemez, sağlığınızı olumsuz yönde etkiler. Sağlıklı beslenme ve kilo vermeye uzun süreli uyum için, tüm besinleri içeren bir beslenme düzeni seçmek önemlidir. Sağlıklı bir beslenme şekli, en sevdiğiniz yiyeceklerin ara sıra tüketilmesine olanak sağlar. Dikkate alınması gereken diğer bir husus, diyetin nasıl yapılandırıldığıdır. Sadece üç öğün tüketilmesine izin verildiğinden, aç kalma riski vardır. Ne olursa olsun kilo vermeye çalışıyorsanız, aşırı açlık kilo verme probleminizi çözmenize yardımcı olmaz. Üstelik bir sonraki öğünde tıkınırca yeme sendromuna sebep olup daha fazla kalori tüketmenizle sonuçlanır. Yumurta her zaman sağlıklı bir kilo verme diyetinin bir parçası olabilirken, yemek planınızın çok yönlü olduğundan emin olun.

7 GÜNLÜK YUMURTA DİYETİ

Sağlık problemi olanlar ve ilaç kullananlar uygulamamalıdır.

İzin verilen içecekler: Kahve, çay, meyve çayı, yeşil çay, taze greyfurt suyu, su, maden suyu

Salata da olması gerekenler: Marul, domates, kereviz (salata sosu veya sirke olmayacak)

Önemli kurallar: Alkol yok. Tereyağ, süt ve yağ yok. Öğünler arası atıştırmalık yok. Öğünler arası yer değişimi yok. Menüde ne yazıyorsa birebir yenmeli, sadece günlerin yerleri değişebilir.

1.gün

Sabah: 1 dilim kızarmış tam buğday ekmeği + 1 büyük ızgara domates

Öğle: İstediğiniz miktarda taze meyve

Akşam: 2 haşlanmış katı yumurta + 1 greyfurt

2. gün:

Sabah: 1 greyfurt + 1 haşlanmış yumurta

Öğle: İstediğiniz miktarda fırında pişmiş tavuk + 2 büyük taze domates

Akşam: 1 küçük ızgara biftek + salata

3.gün

Sabah: 1 greyfurt + 1 haşlanmış yumurta

Öğle: 2 haşlanmış katı yumurta + salata

Akşam: 2 adet ızgara kuzu pirzola + Kereviz ve salatalık

4.gün

Sabah: 1 dilim kızarmış tam buğday ekmeği + 2 adet poşe yumurta

Öğle: İstediğiniz miktarda taze meyve

Akşam: 2 adet ızgara kuzu pirzola + Kereviz ve salatalık

5.gün

Sabah: 1 dilim kızarmış tam buğday ekmeği + 2 adet poşe yumurta

Öğle: 2 adet poşe yumurta + 2 büyük taze domates

Akşam: Taze veya suda konserve balık + salata

6.gün

Sabah: 1 haşlanmış yumurta + 1 bardak taze greyfurt suyu

Öğle: İstediğiniz miktarda taze meyve

Akşam: Fırın tavuk + havuç ve lahana

7.gün

Sabah: 2 çırpılmış yumurta + 1 büyük ızgara domates

Öğle: 2 poşe yumurta + Ispanak

Akşam: 1 küçük ızgara biftek + salata

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