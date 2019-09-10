Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Uzmanlar çocukların gün içinde süt ihtiyacının karşılanması için beslenme çantalarından her gün bir kutu sütün eksik olmaması gerektiği uyarısını yapıyor. Günde iki bardak sütün zekâ gelişimi açısından büyük önem taşıdığını ve okul başarısını artırdığının ispatlandığını söyleyen Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neriman İnanç “Sütün enerji vermesinin yanı sıra bağışıklık sistemi açısından da önemi büyük. Mevsim değişimiyle birlikte görülen bağışıklık sisteminin zayıflaması sonucu üst solunum yolu enfeksiyonlarında artma olurken, içeriğinde 40’tan fazla besin ögesi bulunan sütün tüketimi, grip, soğuk algınlığı, farenjit gibi hastalıklarının önlenmesinde önemli rol oynuyor” dedi.