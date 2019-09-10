Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Kırmızı-mor renkli üzümlerde daha çok bulunan resveratrolün yüksek antioksidan kapasitesinden dolayı kanser hücresini öldürdüğünü söyleyen beslenme danışmanı Dyt. Vildan Çelik, üzümün çekirdekleriyle birlikte yenmesini tavsiye etti. Dyt. Çelik “Resveratrol kemik, kalp, damar ve karaciğer sağlığını korumaktadır. Aynı zamanda yaşlanma etkilerini geciktirerek sağlıklı yaş almayı desteklemektedir. Yapılan bir araştırma üzüm yemenin, göz sağlığının korunmasına yardımcı olabildiğini gösterir” dedi.