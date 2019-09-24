Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık - Türkiye’de gerçekleştirilen Dünya Gastroenteroloji Kongresi’nin konu başlıklarından biri de bütün dünyada hızla artan “yağlı karaciğer” hastalığı oldu. Dünya nüfusunun yüzde 25’inde karaciğer yağlanması olduğunu söyleyen Kongre Eş Başkanı ve Dünya Gastroenteroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Cihan Yurdaydın “Bu grubun yüzde 25’inde NASH olarak adlandırılan alkole bağlı olmayan karaciğer yağlanması ve iltihabı gelişir. Bu hastalar erken dönemde teşhis ve tedavi alamazlarsa, karaciğer nakline ihtiyaç duyarlar. Büyük bir bölümü de karaciğer kanseri, sirozdan kaybedilir. Karaciğer yağlanmasının en önemli iki sebebi alkol ve şişmanlıktır. Hastalığın temelleri bebeklikte atılır. Ailelerin gürbüz çocuk yetiştirme telaşı ve fast food tüketimindeki artış yüzünden şişman çocukların geleceği de risk altındadır” dedi.



SİNSİ HASTALIK

Alkole bağlı olmayan yağlı karaciğer hastalığının sebebinin yüzde 90 oranında şişmanlık olduğunu söyleyen Prof. Dr. Cihan Yurdaydın “Karaciğer yağlanması son döneme kadar belirti vermeden sinsi şekilde ilerler. Alkol dışı karaciğer yağlanmasının en önemli sebebi şişmanlık olsa da yüzde 10’luk bir grupta kilo fazlalığı yoktur. Bu yüzden zayıf kişilerin de kendini garantide hissetmemesi gerekir. Karaciğer yağlanmasının teşhisi kan testleri ile konur. Şişman hastanın karaciğer testleri normal çıkabilir. Karaciğer testlerinin normal olması hastada karaciğer yağlanmasının olmadığını düşündürür, fakat bu kesin değildir. Onun için karaciğer sertliğine bakmak gerekir. Şişman kişiyi risk grubunda değerlendirmek gereklidir” dedi.



DEĞERLERİNİZ YÜKSEKSE BİR UZMANA GİDİN

Karaciğer yağlanması teşhisinin bir uzman tarafından konulması gerektiğini hatırlatan Prof. Dr. Yurdaydın “Kan testlerinde kişinin karaciğer değerleri yüksekse karaciğer yağlanması teşhisini koymadan önce bütün sebepler araştırılmalıdır. Hepatitler, yakın zamanda ilaç kullanmak gibi sebepler, karaciğer değerlerini yükseltir. Hiçbiri yoksa insülin direncine de bakılmalıdır. İnsülin direnci de varsa karaciğer yağlanması teşhisi konulabilir” diye konuştu.



Türk Gastroenteroloji

Derneği ve Dünya Gastroenteroloji Organizasyonu’nun ortaklaşa düzenlediği Dünya Gastroenteroloji Kongresi bu sene ilk defa İstanbul’da yapıldı. Amerika, Avrupa ülkelerinin yan ısıra Asya, Kuzey Afrika, Ortadoğu ve Balkanlardaki 90 ülkeden yaklaşık 2 bin 600 mide ve bağırsak hastalıkları uzmanının bir araya geldiği kongrede en son bilimsel çalışmalar ele alındı.



Yürüyüş karaciğer yağlanmasından koruyor

Tıbbın hepatitlere büyük ölçüde çözüm bulduğunu, şu anda en büyük tehlikenin aşırı kiloya bağlı karaciğer yağlanması olduğunu söyleyen Prof. Dr. Cihan Yurdaydın “Dünya nüfusunun dörtte birinin karaciğerinde yağlanmaya bağlı büyüme var. Obezitede Avrupa birincisiyiz. Bunun karaciğer yağlanmasına yansıması da inanılmaz düzeyde. Kötü haber; henüz bu hastalığın ilacı yok. İyi haber; korunmak mümkün. Korunmanın tek yolu az yemek ve yürüyüş yapmak. Aşırı egzersiz yapmak yerine her gün yapılan hafif yürüyüş karaciğer yağlanmasına engel olur” dedi.