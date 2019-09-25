Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anti HBS yani Hepatit B testi kapsamında karşılaşılan terimler arasında yer alıyor. Laboratuvar ortamında gerçekleştirilen Anti HBS testi, hepatit virüsüne olan bağışıklığın testinde çok önemli bir yere sahiptir. Peki, Anti HBS nedir? Anti HBS değerleri nasıl olmalıdır? Anti HBS pozitif, Anti HBS negatif neleri ifade etmektedir? İşteAnti HBS nedir? Anti HBS değerleri nasıl olmalıdır? Anti HBS pozitif, Anti HBS negatif ile ilgili bilinmesi gereken detaylar...

ANTİ HBS NEDİR, DEĞERLERİ NASIL OLMALIDIR?

Anti HBS testi, virüsün vücuttan atıldığının ve yaşam boyu sürecek bağışıklığın göstergesi olması nedeniyle de, hepatit B virüs enfeksiyonun takibinde kullanılmaktadır.

Karaciğer nakli yapılmış olan kişilerde Hepatit B’nin tekrarlamasını önlemek amacıyla yapılan immünglobulin tedavisinin izlenmesinde de Anti HBS testi kullanılmaktadır.

Anti HBS testi; hepatit B aşısı yaptıranlarda bağışıklığın sağlanıp sağlanmadığını kontrol etmek, aşının tutup tutmadığını tespit etmek, kişinin daha önceden hepatit B enfeksiyonu geçirip geçirmediğini kontrol etmek, amacıyla uygulanmaktadır.

Aşı yapılmamış kişinin Anti HBS değeri < 5 mIU/ml (negatif),

Aşı yapılmış kişinin Anti HBS değeri ≥12 mIU/ml (pozitif) olmalıdır.

Bazı hastalara yapılan test sonuçlarında 100, hatta 1000 gibi yüksek bir değer de görülebilir. Bu durum kişinin virüse karşı bağışıklığı olduğunu göstermektedir.

Anti HBS testinin pozitif değer göstermesi kişinin Hepatit B’ye karşı bağışıklığı olduğunu gösterir.

Anti HBS testinin negatif değer göstermesi kişinin hepatit B virüsüne karşı bağışıklığının olmadığını gösterir

ANTİ HBS POZİTİF, ANTİ HBS NEGATİF

Anti HBS testinin pozitif değer göstermesi kişinin Hepatit B’ye karşı bağışıklığı olduğunu gösterir. Aşı yaptırmamış kişilerde testin pozitif (yüksek) çıkması ise söz konusu değildir. Zira aşı yaptırmamış olan kişilerde testin negatif olması beklenir. Anti HBs değerinin 5 mIU/ml seviyesinden yüksek olması pozitif olarak kabul edilir. Bu durumda kişinin hepatit B enfeksiyonu geçirdiği ve iyileştiği düşünülür. Aşılanmış kişilerde testin pozitif (yüksek) sonuç vermesi, en normal ve en doğal olandır, negatif olması ise aşının tutmadığını göstermektedir.

Aşı yaptıran kişilerde testin pozitif olarak kabul edilebilmesi için, sonucun 12 mIU/ml veya üzerinde olması gerekiyor. Aşı yaptırmış olan kişilerde bu testin sonucuna bakılarak bağışıklığın sağlanıp sağlanmadığı kararına varılır. Testin sonucu 12’nin üzerinde değer gösterirse genel olarak bağışıklığın sağlandığı kararı verilir. Ancak testin sonucu 5 – 12 mIU/ml arasında ise yapılan aşı yetersiz olarak kabul edilir, kişi tam olarak bağışıklık kazanamamış, aşılarını eksik yaptırmış veya atlamış diye düşünülür.

Anti HBS testinin negatif değer göstermesi kişinin hepatit B virüsüne karşı bağışıklığının olmadığını gösterir ve aşı yaptırmamış kişilerde sonucun negatif çıkması doğal ve normal olarak beklenendir. Testin negatif sonuç vermesi kişinin Hepatit B enfeksiyonu olmadığı anlamına gelmez. Zira akut veya kronik hepatit B geçirenlerde ya da virüsü taşıyanlarda bu test negatif değer verir.