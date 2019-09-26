Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Dünya Akciğer Günü dolayısıyla bir açıklama yapan Prof. Dr. Dursun, Türkiye’de hava kirliliğine bağlı ölümlerin, trafik kazası yüzünden ölenlerden iki kat daha fazla olduğunu belirterek “Kömüre ve fosil yakıtlara dayalı termik santraller, yeterli tedbir almayan endüstri tesislerinin yanında, her geçen gün yoğunlaşan trafik hava kirliliğini artırıyor. Buna ek olarak kirli havayı temizlemede son derece önemli olan ormanlarımız ve yeşil bitki örtümüz başta orman yangınları olmak üzere çeşitli sebeplerle ortadan kalkıyor” dedi. Türkiye’de solunum sistemi hastalıklarına bağlı hastane yatışlarının bütün hastane yatışlarının yüzde 13’ünden, solunum sistemi hastalıklarına bağlı ölümler ise tüm ölüm sebepleri içinde yüzde 11’inden sorumlu olduğuna işaret eden Prof. Dr. Dursun “Sağlıksız havanın ana kaynağını tütün dumanı, iç ve dış ortam hava kirliliği, havada bulunan mikroplar, zararlı tozlar, duman ve alerjenler oluşturuyor. Sevindirici olan bütün bunları ortadan kaldırmak mümkün” dedi.