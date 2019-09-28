Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Günümüzde pek çok hastalık canlı hücrelerden elde edilen biyoteknolojik ilaçlarla tedavi edilir hâle geldi. Amerikan İlaç ve Gıda Dairesi (FDA)’nin onayladığı biyolojik ürünlerle tedavi edilen hastalıklar arasında ilk sırayı kanser alıyor. Onkoloji alanının yanında, kan kanserleri, multipl skleroz (MS), diyabet, hepatit, büyüme geriliği, akut miyokard enfarktüs ve romatoid artrit gibi hastalıkların tedavisinde de biyoteknoloji ürünü ilaçlar kullanılıyor.

Dünyanın önde gelen biyoteknoloji şirketlerinden Amgen’in desteği ile İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi (İBG) tarafından düzenlenen “Ankara Biyoteknoloji Günü”nde Türkiye’nin yerli ve millî ilaç üretimi politikasında biyoteknolojik ürünlere ağırlık verilmesi gerektiği vurgulandı.

Biyoteknoloji üretimlerinin yüzde 60’ının sağlık alanında olduğuna işarete den Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesindeki İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mehmet Öztürk “Türkiye’nin en büyük laboratuvarlarından birine sahip bir araştırma merkezimizin ana hedeflerinden biri de henüz Türkiye’de üretilmeyen ilaçlar geliştirmek ve üretmek” dedi.

Önümüzdeki 25 yılda geliştirilecek olan tedavilerin şu anda kullanılmakta olanlara kıyasla çok etkili olacağını belirten İBG Müdür Yardımcısı Dr. Soner Gündemir “Türkiye’nin bu yeni teknolojilerin sadece tüketicisi değil aynı zamanda geliştiricisi ve üreticisi de olması bu açıdan çok önemli” diye konuştu.

YERLİ ÜRETİM

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkan Yardımcısı Ecz. Harun Kızılay, dünya ilaç pazarının yüzde 25’ini biyoteknolojik ürünlerin oluşturduğunu belirterek “Kendi millî ilacını üretme çabasında olan Türkiye’nin de sağlıkta biyoteknoloji alanında atılım yapması gerekiyor” dedi.

ETKİLİ VE KOLAY

Genetik bilimindeki gelişmelerin kanser tedavisinde kişiselleşmeyi ön plana çıkardığını söyleyen Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Umut Demirci “Daha önceki dönemlerde tek tümör tipine yönelik tedaviler uygulanırken günümüzde tümörün hücredeki farklılaşmasına göre tedaviler geliştiriliyor. Tedavi hedefleri arttıkça, tedavi başarısı ve sağ kalım oranları da artıyor. Özellikle immünoterapiler, günlük pratiğimizde daha fazla kullanılmaya başladı. Mesela şu an için kanserde 20’den fazla tümör tipinde endikasyonu var. Bu konudaki en son gelişmelerdenCAR-T CELL’de tedavi başarı oranları her geçen gün artıyor. Kan kanserlerinde etkinliği gösterilen BİTE Teknolojisi, prostat ve diğer organ kanserlerinde de araştırılıyor” diye anlattı.